Son dakika haberi... Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E., "Delikanlı" lakaplı Fırat Kaya'nın "Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?" teklifi üzerine İzmit'e geldi.

Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat Kaya ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat Kaya ve arkadaşları, Engin E'yi darp etmeye başladı. Fırat Kaya, elindeki bıçağı işitme engelli Engin D'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

Engin E. şikayetçi olurken, Fırat Kaya ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat Kaya'yı ve olayla ilgisi olduğu belirlenen E.M. ve M.A'yı dün gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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