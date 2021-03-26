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    • 26.03.2021 09:08
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    : 'da 8 ilçede - operasyonu! 7 şüpheli gözaltına alındı

    haberine göre ’da bölücü terör örgütü -’ya yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin soruşturma kapsamında operasyonlarının devam ettiği öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    İstanbul'da 8 ilçede PKK-KCK operasyonu!

    'da terör örgütü 'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Soruşturma kapsamında, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede PKK-KCK operasyonu! 7 şüpheli gözaltına alındı