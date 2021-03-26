Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Luran Ahmeti ölüm sebebi nedir?

Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ünlü oyuncu Luran Ahmeti ölüm sebebi nedir? Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde de yer alan ünlü oyuncunun sevenlerini ve yakınlarını üzen haber geldi. Bir süredir Üsküp'te tedavi altına alınan Luran Ahmeti hayatını kaybetti. Peki, Luran Ahmeti kimdir?
LURAN AHMETİ ÖLÜM SEBEBİ!
Bir süre önce koronavirüsüne yakalanan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti. Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.
LURAN AHMETİ KİMDİR?
Ahmeti, 31 Temmuz 1974 tarihinde Üsküp'te dünyaya geldi. 1981 yılında Primary School, Scopje ilkokulunda eğitimine başladı ve 1989 yılında mezun olarak High School, Scopje lisesinde okudu ve 1993 yılında tamamladı. 1995 yılında Makedonya'da Üsküp Kiril Metodij Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu.
Sonrasında aynı üniversitede University Of Kiril i Metodij – Faculty Of Dramatic Arts / Theatre Department – Acting bölümünde okuyarak 1999 yılında mezun oldu.