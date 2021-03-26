Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Luran Ahmeti ölüm sebebi nedir?

Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ünlü oyuncu Luran Ahmeti ölüm sebebi nedir? Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde de yer alan ünlü oyuncunun sevenlerini ve yakınlarını üzen haber geldi. Bir süredir Üsküp'te tedavi altına alınan Luran Ahmeti hayatını kaybetti. Peki, Luran Ahmeti kimdir?