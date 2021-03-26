Şaban ayı 15. günü ne zaman? Şaban ayı 15. günü oruç tutmanın hükmü nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Hicri ayların 13. 14. 15. günlerine Eyyâm-ı biyd günleri deniyor ve mübarek Şaban ayında 13 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir. Milyonlarca Müslüman aleminin merak ettiği tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.
ŞABAN AYININ 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Şaban ayının 15. gecesi 28 Mart Pazar günü idrak edilecek. O gün de oruç tutularak ibadetler yerine getirilebilecek.
Şaban ayı 13. günü : 26 Mart 2021 Cuma
Şaban ayı 14. günü : 27 Mart 2021 Cumartesi
Şaban ayı 15. günü : 28 Mart 2021 Pazar
ŞABAN AYININ 13. 14. VE 15. GECELERİ HANGİ TARİHE DENK GELİR?
Şaban Ayı 13. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece
Şaban Ayı 14. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece
Şaban Ayı 15. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece