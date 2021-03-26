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    • 26.03.2021 18:12
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    Müslüman alemi gündemde sıkça ? Sorusuna yanıt arıyor. Mübarek ayların ikincisi olan Şaban ayının idrak edildiği şu günlerde bugün kaçıncı gününün olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyor ve bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı dini takvimi yakından takip ediliyor. Peki bu ayda hangi ibadetler yapılır? ? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Şaban ayı 15. günü ne zaman?

    Şaban ayı 15. günü ne zaman? Şaban ayı 15. günü oruç tutmanın hükmü nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Hicri ayların 13. 14. 15. günlerine Eyyâm-ı biyd günleri deniyor ve mübarek Şaban ayında 13 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir. Milyonlarca Müslüman aleminin merak ettiği tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.

    ŞABAN AYININ 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

    Şaban ayının 15. gecesi 28 Mart Pazar günü idrak edilecek. O gün de oruç tutularak ibadetler yerine getirilebilecek.

    Şaban ayı 13. günü : 26 Mart 2021 Cuma
    Şaban ayı 14. günü : 27 Mart 2021 Cumartesi
    Şaban ayı 15. günü : 28 Mart 2021 Pazar

    ŞABAN AYININ 13. 14. VE 15. GECELERİ HANGİ TARİHE DENK GELİR?

    Şaban Ayı 13. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece
    Şaban Ayı 14. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece
    Şaban Ayı 15. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece

        ŞABAN AYI 15. GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

        Şaban ayının 13,14 ve 15. günleri oruç tutmak çok faziletlidir

        "Şaban'ın 13. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 14. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 15. gün ise, 13000 seneye denktir." (Suyuti)

        Resulullah Efendimiz (asm) Şaban ayına ayrı bir özellik vermiş ve Ramazan-ı Şerif'ten sonra en çok bu ayı oruçlu geçirmiştir. Aynı zamanda bu ayın fazileti hakkında pek çok bilgiler vermiş ve kendisi de bilfiil söylediklerini uygulamıştır.

        Şüphesiz Şaban Ayı, Ramazan-ı Şerif'e hazırlanmaya yönelik bir hikmeti de taşımaktadır. Cenab-ı Hakk'ın, kendini ibadete veren mü'min kullarına Ramazan'da açacağı çok zengin manevi sofradan yeterince nasip almamız için, ona Şaban ayında hazırlanmaya başlamamız çok daha uygun olur. O bakımdan Peygamber Efendimiz (asm) bu ayın ya çoğunu, ya da tamamını oruçlu geçirmiştir. Özellikle bu ayın yarısında yer alan Berat Gecesi'nin dinimizde ayrı bir anlamı söz konusudur.

        ŞABAN AYI İBADETLERİ NELERDİR?

        -Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

        -Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor.

        -Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler. Önemli olan bütün bu ibadetleri, Hz. Peygamber'in bize gösterdiği ölçüler içinde yapmak gerekir.

        -Resulullah bu gecelerde bol bol ibadet etmiş. Özel bir ibadet şekli yoktur, Peygamberimiz nasıl ihya ettiyse biz de öyle ihya edeceğiz. Peygamberimiz mümkün olduğu kadar oruçla, Kur'an-ı Kerim okuyarak bu ayları ihya etmiştir. Biz de Peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz.
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        Haberler Güncel Şaban ayı 15. günü ne zaman? Şaban ayı 15. günü oruç tutmanın hükmü nedir?