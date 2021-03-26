ŞABAN AYI 15. GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Şaban ayının 13,14 ve 15. günleri oruç tutmak çok faziletlidir

"Şaban'ın 13. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 14. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 15. gün ise, 13000 seneye denktir." (Suyuti)

Resulullah Efendimiz (asm) Şaban ayına ayrı bir özellik vermiş ve Ramazan-ı Şerif'ten sonra en çok bu ayı oruçlu geçirmiştir. Aynı zamanda bu ayın fazileti hakkında pek çok bilgiler vermiş ve kendisi de bilfiil söylediklerini uygulamıştır.

Şüphesiz Şaban Ayı, Ramazan-ı Şerif'e hazırlanmaya yönelik bir hikmeti de taşımaktadır. Cenab-ı Hakk'ın, kendini ibadete veren mü'min kullarına Ramazan'da açacağı çok zengin manevi sofradan yeterince nasip almamız için, ona Şaban ayında hazırlanmaya başlamamız çok daha uygun olur. O bakımdan Peygamber Efendimiz (asm) bu ayın ya çoğunu, ya da tamamını oruçlu geçirmiştir. Özellikle bu ayın yarısında yer alan Berat Gecesi'nin dinimizde ayrı bir anlamı söz konusudur.