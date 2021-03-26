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    • 26.03.2021 18:25
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    ? ? ÖSYM sınav takvimi…

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusuna yanıt arıyor. İki yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı’na katılıyor. 2021 ÖSYM takvimi belli olurken DGS sınavına ilişkin son dakika açıklamalar da gelince detaylar merak konusu oldu. Peki başvurular ne zaman alınacak, kimler bu sınava katılabilir? ? Dikey Geçiş Sınavı hakkında güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    DGS başvuruları ne zaman 2021?

    Eğitim durumunu önlisanstan lisansa taşımak isteyen binlerce kişi ÖSYM'nin gerçekleştirdiği DGS sınavına katılıyor. ÖSYM, DGS için 2021 sınav takvimini yayınladı ve öğrenciler heyecanla araştırmalara başladı. DGS başvuruları ne zaman 2021? DGS sınav ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. İşte Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili bilgiler…

    2021 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

    İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin 2021 takvimi netleşti.

    Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.

    DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

    Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.

    DGS NEDİR?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS),2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

        Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında öğrenilen bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri düzeyde olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

        ÖSYM DİKEY GEÇİŞ SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

        Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

        Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.
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