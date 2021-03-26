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    • 26.03.2021 19:45
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı!

    Dışişleri Bakanlığı, 'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

    AA
    Mısır'a taziye mesajı!

    'ın kıyısındaki Sohac kentinde iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 30'dan fazla insan hayatını kaybetti.

    TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI
    Mısır'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın kentinin bölgesinde meydana gelen tren kazasında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

    Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı!