Mısır'ın Nil Nehri kıyısındaki Sohac kentinde iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 30'dan fazla insan hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Mısır'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Suhac kentinin Tahta bölgesinde meydana gelen tren kazasında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.