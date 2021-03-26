Aşılama ne zaman bitecek? 100 milyon doz aşı ne zaman gelecek? Aşılama takvimi vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunmuş ve aşılama takvimi hakkında bilgiler vermişti. 100 milyon doz aşının geleceği de duyurulmuştu. Peki 100 milyon doz aşı ne zaman gelecek? Aşılama ne zaman bitecek?
100 MİLYON DOZ AŞI NE ZAMAN GELECEK?
Türkiye Covid-19 Aşı Tablosu hakkında bazı verileri paylaşan Koca, sayılara bilhassa dikkat edilmesini istedi.
Bakan Koca, sayıların büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplam 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Bunlar, her birinize güven telkin edecek sayılardır. Bunlar, neyi geride bıraktığınızı ve sizi nasıl bir hayatın beklediğini gösteren sayılardır. Size bu güveni perçinleyecek başka bilgiler de vermek istiyorum.
Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dahil oldu. 1,4 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak."
AŞILAMA NE ZAMAN BİTECEK?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada aşılama hakkında şu bilgileri verdi:
Tabii ben şu an itibariyle Bakanımızın açıklamasını bizzat kendisinden dinlemiş değilim fakat süreç ne getirir ne götürür tam göremiyoruz. Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Temenni ediyoruz ki yaz mevsimine çok daha huzurlu şekilde girmiş olalım. Çin Dışişleri Bakanı ile de bunları etraflıca görüştük. Çin'den aldığımız aşılar dışında, bizim Çin'le yaptığımız ilk anlaşma 100 milyon faz aşıydı. 50 milyon faz aşı bize henüz ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. 50 milyon aşıyı süratle bekliyoruz. 50 milyon faz aşı bize henüz ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. 50 milyon aşıyı süratle bekliyoruz. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım.