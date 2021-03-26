Aşılama ne zaman bitecek? 100 milyon doz aşı ne zaman gelecek?

Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dahil oldu. 1,4 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak."

AŞILAMA NE ZAMAN BİTECEK?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada aşılama hakkında şu bilgileri verdi:

Tabii ben şu an itibariyle Bakanımızın açıklamasını bizzat kendisinden dinlemiş değilim fakat süreç ne getirir ne götürür tam göremiyoruz. Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Temenni ediyoruz ki yaz mevsimine çok daha huzurlu şekilde girmiş olalım. Çin Dışişleri Bakanı ile de bunları etraflıca görüştük. Çin'den aldığımız aşılar dışında, bizim Çin'le yaptığımız ilk anlaşma 100 milyon faz aşıydı. 50 milyon faz aşı bize henüz ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. 50 milyon aşıyı süratle bekliyoruz. 50 milyon faz aşı bize henüz ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. 50 milyon aşıyı süratle bekliyoruz. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım.