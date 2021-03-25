Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı tutuklandı mı?

TWİTTER TEPKİLER BÜYÜYOR!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de durum karşısındaki tepkisini Twitter'dan şu ifadelerle paylaştı: "Sen kimsin ??? Kanlar içinde bırakana dek dövüp, bir de fotoğraflayıp namus dersi vermeyi sana kim öğretti aşağılık sapık!!!"

Her gün bir cani yaratık, her gün bir sapık görmekten bıktık

İşitme engelli insanlara şiddet uygulayan ve sırf eşcinsel olduğu için birini öldüresiye dövüp bunu sosyal medyada paylaşmaktan da çekinmeyen #FıratDelikanlıTutuklansın

Hiç kimse cinsel yönelimi nedeniyle şiddet görmeyi hak etmez!

Birden fazla kişiye ölümüne işkence ederek görüntülerini burdan paylaşamayacağım biçimde yaralayan ve yaptığını sosyal medyadan açıkça yayınlayan bu kişinin tutuklanması için tvit atmak zorunda kalmak Utanç verici.

Ama yapacak başka bir şey de yok 😔

Aydın'da Fırat Delikanlı olarak bilinen Fırat Kaya, E.E.'ye eşcinsel olması bahanesiyle ağır şiddet uyguladı.

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi sebebiyle şiddete ve ayrımcılığa maruz kalan LGBTIQ+'ları hedef gösterenler suça ortaktır.