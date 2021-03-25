Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı tutuklandı mı?

Twitter'ı ayağa kaldıran eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven ve bunu sosyal medyadan paylaşan Fırat Delikanlı'ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada infial yaratan Fırat Delikanlı'nın kız arkadaşına da şiddet uygulayarak hastanelik ettiği görüntüler de yayınlandı. Peki Fırat Delikanlı kimdir, tutuklandı mı?
FIRAT DELİKANLI TUTUKLANDI MI?
Twitter'da infial yaratan video sonrası kullanıcılar büyük tepki gösterdi. #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi bir anda gündem olurken, yapılan yorumlarda şahsın bir an önce tutuklanması talebi yer aldı.
FIRAT DELİKANLI KİMDİR?
Fırat Delikanlı adlı şahıs bugün Twitter gündeminde bulunuyor. Fırat Delikanlı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla büyük tepki topladı. Eşcinsel ve işitme engelli olduğu bilinen bir vatandaşı dövdüğü görüntülerle gündeme gelen Fırat Delikanlı'nın başka kişilere karşı da şiddet gösterdiği sosyal medya hesabı üzerinden kısa sürede ortaya çıktı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları '#FıratDelikanlıTutuklansın' tagi açtı ve olayın açığa çıkmasını hedefledi.
TWİTTER TEPKİLER BÜYÜYOR!
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de durum karşısındaki tepkisini Twitter'dan şu ifadelerle paylaştı: "Sen kimsin ??? Kanlar içinde bırakana dek dövüp, bir de fotoğraflayıp namus dersi vermeyi sana kim öğretti aşağılık sapık!!!"
Her gün bir cani yaratık, her gün bir sapık görmekten bıktık
İşitme engelli insanlara şiddet uygulayan ve sırf eşcinsel olduğu için birini öldüresiye dövüp bunu sosyal medyada paylaşmaktan da çekinmeyen #FıratDelikanlıTutuklansın
Hiç kimse cinsel yönelimi nedeniyle şiddet görmeyi hak etmez!
Birden fazla kişiye ölümüne işkence ederek görüntülerini burdan paylaşamayacağım biçimde yaralayan ve yaptığını sosyal medyadan açıkça yayınlayan bu kişinin tutuklanması için tvit atmak zorunda kalmak Utanç verici.
Ama yapacak başka bir şey de yok 😔
Aydın'da Fırat Delikanlı olarak bilinen Fırat Kaya, E.E.'ye eşcinsel olması bahanesiyle ağır şiddet uyguladı.
Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi sebebiyle şiddete ve ayrımcılığa maruz kalan LGBTIQ+'ları hedef gösterenler suça ortaktır.