Olay, 19 Mart gecesi, Ağrı merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 06 BKT 266 plakalı kamyonetle 25 FN 531 plakalı kamyonet, kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından 2 kamyonet de kullanılamaz hale geldi. A.G.'ye ait yakılan kamyonetin yanında bir de tehdit notu bulundu. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, iki aracın kundaklanması olayına ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si serbest kalırken, kardeş oldukları belirlenen S.A ve V.A'yla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada yakılan araçların yanına bırakılan notun yazıldığı değerlendirilen bir kalem, evlerinde ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.