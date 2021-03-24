Sabah'ın haberine göre Ozan Gülaçtı; "25 milyon TL kamu zararı kesinleşti. Diğerlerinin mahkeme süreci devam ediyor ve tek tek işe dönüş alıyorlar. Toplam kamu zararı SSK ve diğer giderlerde eklendiğinde 100 milyon TL'yi geçecek" dedi

"BELEDİYEMİZİN İŞ GÜCÜNE İHTİYACI OLDUĞU NET ŞEKİLDE İLAN EDİLİYOR"

Ozan Gülaçtı; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 210 işçi alımı için ilana çıktığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sayın Zeydan Karalar ve yönetimi yaklaşık 210 işçi alımı için İŞ-KUR vasıtasıyla ilana çıktı. Ağır vasıta şoföründen, güvenlik görevlisine kadar çeşitli başlıklarda işçi alımı yapılmak isteniyor. Belediyemizin iş gücüne ihtiyacı olduğu net şekilde ilan ediliyor. Göreve geldikten hemen sonra işten çıkarılan, ekmeklerinden edilen binlerce kardeşimizin suçu neydi? Biz siyasi soykırım yapıldı derken itiraz eden, hayır çok fazla işçi vardı diyen ya da asılsız şekilde bu kardeşlerimize bankamatikçi damgası vuran ama geçen sürede bunu ispat edemeyen yönetim için ne değişti de işçi ihtiyacı olduğunun farkına varıldı."