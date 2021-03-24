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    • 24.03.2021 08:59
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    canlı yayın! Türkiye'nin merakla beklediği AK Parti kongresi için heyecan dorukta! Başkan Erdoğan'ın 2023 yol haritasını açıklayacağı AK Parti kongresi merakla bekleniyor. Gündemde kabine değişikliği yer alırken bugün sorusuna da yanıt aranıyor. Peki ? İşte izleme ekranı!

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    AK Parti kongresi canlı yayın! Başkan Erdoğan neler açıklayacak? Bugün kabine değişir mi?

    AK Parti kongresi canlı yayın izleme ekranı! Başkan Erdoğan neler açıklayacak? Türkiye'nin merakla beklediği AK Parti kongresi 24 Mart tarihinde yapılacak. AK Parti bugün 7'inci olağan kongresinde 2023 yol haritasını belirleyecek. Peki, Başkan Erdoğan neler açıklayacak? İşte AK Parti kongresi canlı yayın A Haber'den takip edilebilecek.

    AK PARTİ KONGRESİ CANLI YAYIN!

    Aşağıdaki ekrandan AK Parti kongresini canlı izleyebilirsiniz.

    AHaber CANLI YAYIN

    2023 MANİFESTOSU NEDİR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı konuşmada, 2023'ün manifestosunu yayınlayacağını söyledi.

    AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda sloganlardan yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Bunu o konuşmada da dinleyeceksiniz. Türkiye'nin insan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" dedi.

    Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kongre 24 Mart 2021 Çarşamba günü yapılacak. Saat 10:00'da başlayacak olan kongrede 2023 hedefleri duyurulacak.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi hakkında, "Kadromuzda genişleme olacak MKYK'mız, asil ve yedek sayımızı artırarak çok daha geniş bir kadroyla yarın milletimizin karşısına çıkacağız" dedi.

        YENİ LİSTE SİNYALİ!

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi hakkında, "Kadromuzda genişleme olacak MKYK'mız, asil ve yedek sayımızı artırarak çok daha geniş bir kadroyla yarın milletimizin karşısına çıkacağız" dedi.

        Yarın illerden partililerin ve delegelerin geleceğini belirten Kandemir, tüm tedbir ve kurallara riayet edilerek, özenli bir kongre gerçekleştirileceğini vurguladı. Kandemir, kongrenin, partinin tüm organları ile yer alacağı bir manifesto olacağını belirterek, "İnşallah bu demokrasi şöleninde hep birlikte delegelerimizle, izlemeye gelen, şahit olmaya gelen gençlerimizle, kadınlarımızla, büyüklerimizle birlikte, bu güne kadar görev yapmış milletvekillerimiz, parti organlarımızda görev almış tüm heyetle birlikte bir manifestoyla AK Parti 2023'e, Cumhur İttifakı 2023'e mührünü nasıl vuracak, bunun adımlarını gördüğümüz, göreceğimiz bir kongre yapacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.
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