HDP'nin şikayet dilekçeleri üzerine kurulda önce gazeteci Nedim Şener'in konuk olarak katıldığı Veyis Ateş'in sunduğu Habertürk Gündem programı ele alındı. Nedim Şener'in yayında "HDP'nin Türkiye'de bir kaos oluşturma peşinde olduğunu" belirtmesi ve "içerde ayaklanma çağrısı yapmaya çalışıyorlar" demesini yasa ihlali gören HDP'nin görüşüne Üst Kurul katılmadı. HDP'nin Habertürk şikâyeti bununla sınırlı kalmadı. Aynı kanalda yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında ise konuk gazeteci Metin Özkan'ın HDP milletvekillerinin Gazi Meclisi tehdit ettiği iddiası dilekçeye girdi. Üst Kurul, ilgili uzman raporu doğrultusunda hareket ederek yayında herhangi bir yasa ihlali olmadığına karar verdi.



RTÜK, Para Gündem programında siyaset bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin'in HDP yöneticileriyle alakalı olarak "Savunulamayacak derecede suça batmışlar" şeklindeki ifadeleri hakkındaki başvuruyu da reddetti.



"HDP İL BİNASINDA PKK SIĞINAĞI" KUŞAK BANDI

RTÜK'te masadaki diğer bir dosya A Haber'in Memleket Meselesi programına ilişkindi. Yayında kullanılan "HDP il binasında PKK sığınağı" kuşak bandının şikayet edildiği HDP dilekçesi haklı görülmeyerek, kanal hakkında yaptırıma gerek olmadığına karar verildi. Dilekçelerde A Haber sunucusu Erkan Tan'ın canlı yayında HDP'nin terör sevicilerden bir topluluk olduğunu belirterek "HDP Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanıdır" ve "HDP istikrarı bozup kaos peşinde" sözleri ile Ajans Hafta Sonu programında AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın "Bugün HDP milletvekilleri Kandil'den terörist başından talimat alıyorlar ve TBMM'de uygulamaya çalışıyorlar" ifadeleri de RTÜK'e şikayet edildi. HDP ayrıca ATV Ana Haber'de ekrana getirilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın "Demirtaş 53 kişinin ölümüne sebep olmuş" sözlerinin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a hakaret olduğunu iddia etti.



Bütün yayın kopyalarını ayrıntılı olarak inceleyen Üst Kurul, şikayet edilen söz konusu yayınları ifade özürlüğünün bir gereği olarak basın özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. RTÜK, şikayet dilekçelerinde yer alan yayın ilkesi ihlali iddialarının tamamını 6112 sayılı Kanun kapsamında oy çokluğuyla reddetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN