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    • 23.03.2021 17:00
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    Son dakika: HDP'ye bir şok da 'ndan!

    Son dakiki... (RTÜK), çeşitli TV kanalları hakkında dilekçeler veren HDP’nin şikayetlerini haklı bulmadı. RTÜK, son yaptığı toplantısında HDP’nin şikayet dilekçelerini gündemine aldı. Şikayete konu televizyonların yayınlarını inceleyen Üst Kurul uzmanları, HDP’nin taleplerini yerinde görmeyerek herhangi bir müeyyide uygulanmaması yönünde görüş bildirdi.

    HDP'ye bir şok da RTÜK'ten!

    HDP'nin şikayet dilekçeleri üzerine kurulda önce gazeteci 'in konuk olarak katıldığı 'in sunduğu Habertürk Gündem programı ele alındı. Nedim Şener'in yayında "HDP'nin Türkiye'de bir kaos oluşturma peşinde olduğunu" belirtmesi ve "içerde ayaklanma çağrısı yapmaya çalışıyorlar" demesini yasa ihlali gören HDP'nin görüşüne Üst Kurul katılmadı. HDP'nin Habertürk şikâyeti bununla sınırlı kalmadı. Aynı kanalda yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında ise konuk gazeteci 'ın HDP milletvekillerinin Gazi Meclisi tehdit ettiği iddiası dilekçeye girdi. Üst Kurul, ilgili uzman raporu doğrultusunda hareket ederek yayında herhangi bir yasa ihlali olmadığına karar verdi.

    RTÜK, Para Gündem programında siyaset bilimci Prof. Dr. 'in HDP yöneticileriyle alakalı olarak "Savunulamayacak derecede suça batmışlar" şeklindeki ifadeleri hakkındaki başvuruyu da reddetti.

    "HDP İL BİNASINDA PKK SIĞINAĞI" KUŞAK BANDI
    RTÜK'te masadaki diğer bir dosya 'in Memleket Meselesi programına ilişkindi. Yayında kullanılan "HDP il binasında PKK sığınağı" kuşak bandının şikayet edildiği HDP dilekçesi haklı görülmeyerek, kanal hakkında yaptırıma gerek olmadığına karar verildi. Dilekçelerde A Haber sunucusu 'ın canlı yayında HDP'nin terör sevicilerden bir topluluk olduğunu belirterek "HDP Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanıdır" ve "HDP istikrarı bozup kaos peşinde" sözleri ile Ajans Hafta Sonu programında AK Parti Kayseri Milletvekili 'ın "Bugün HDP milletvekilleri Kandil'den terörist başından talimat alıyorlar ve TBMM'de uygulamaya çalışıyorlar" ifadeleri de RTÜK'e şikayet edildi. HDP ayrıca 'de ekrana getirilen MHP Genel Başkan Yardımcısı 'ın "Demirtaş 53 kişinin ölümüne sebep olmuş" sözlerinin HDP eski Eş Genel Başkanı 'a hakaret olduğunu iddia etti.

    Bütün yayın kopyalarını ayrıntılı olarak inceleyen Üst Kurul, şikayet edilen söz konusu yayınları ifade özürlüğünün bir gereği olarak basın özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. RTÜK, şikayet dilekçelerinde yer alan yayın ilkesi ihlali iddialarının tamamını 6112 sayılı Kanun kapsamında oy çokluğuyla reddetti.

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    Haberler Güncel Son dakika: HDP'ye bir şok da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan!