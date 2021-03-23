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    Osmanlı'nın kapılarına kadar dayanması, 'nın Türkler'e olan ilgisini artırdı

    Osmanlı'nın kapılarına kadar dayanması, 'nın Türkler'e olan ilgisini artırdı. , ve Avrupa'nın pek çok yerinde Türk Modası başladı. İngiltere'de 1744'te kurulan 'nün üyeleri, 'yi en az bir kez ziyaret eden "centilmenler" arasından seçildi. Kulüp, günümüzde yediğimiz sandviçlere adını veren . Kontu, ve daha sonra 15. Baronu olan tarafından oluşturuldu.

    Avrupa'da Osmanlı rüzgarı

    Osmanlı'nın kapılarına kadar dayanması, 'nın Türkler'e olan ilgisini artırdı. , ve Avrupa'nın pek çok yerinde Türk Modası başladı. İngiltere'de 1744'te kurulan 'nün üyeleri, 'yi en az bir kez ziyaret eden "centilmenler" arasından seçildi. Kulüp, günümüzde yediğimiz sandviçlere adını veren . Kontu, ve daha sonra 15. Baronu olan tarafından oluşturuldu.

    Üyeler doğu tecrübelerini anlatmak için toplandı. Kulüp ancak iki yıl açık kaldı.

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    Haberler Güncel Osmanlı'nın Viyana kapılarına kadar dayanması, Avrupa'nın Türkler'e olan ilgisini artırdı