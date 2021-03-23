Osmanlı'nın Viyana kapılarına kadar dayanması, Avrupa'nın Türkler'e olan ilgisini artırdı. İngiltere, Fransa ve Avrupa'nın pek çok yerinde Türk Modası başladı. İngiltere'de 1744'te kurulan Divan Kulübü'nün üyeleri, Türkiye'yi en az bir kez ziyaret eden "centilmenler" arasından seçildi. Kulüp, günümüzde yediğimiz sandviçlere adını veren Sandwich 4. Kontu, John Montagu ve daha sonra Le Dispenser 15. Baronu olan Sir Francis Dashwood tarafından oluşturuldu.

Üyeler doğu tecrübelerini anlatmak için toplandı. Kulüp ancak iki yıl açık kaldı.