Coronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme başladı: Son açıklanan risk haritası ise panik yarattı

Coronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme başladı. İller, risk durumlarına göre 4 renkten oluşan kategoriye ayrıldı. Ancak vatandaşlar 'kontrolden' çıktı! Yasaklar kalkınca, maske ve sosyal mesafe kuralları da rafa kalktı! Son açıklanan risk haritası ise panik yarattı. Daha önce risksiz olduğu için mavi rengin hakim olduğu Güneydoğu Anadolu'da vaka sayılarının az olduğu tek il Şırnak'tı!

Herkes, vaka sayılarının nasıl bu kadar hızlı arttığını merak etmeye başladı. İşte onun cevabı da İstanbul'daki Taksim Meydanı'ndaydı. Binlerce insanın akın ettiği İstiklal Caddesi'nde dün tarihi bir kalabalık vardı. Maske takmayanlar da çoğunluktaydı.