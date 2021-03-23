Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Coronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme başladı: Son açıklanan risk haritası ise panik yarattı

    Coronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme başladı. İller, risk durumlarına göre 4 renkten oluşan kategoriye ayrıldı. Ancak vatandaşlar 'kontrolden' çıktı! Yasaklar kalkınca, maske ve sosyal mesafe kuralları da rafa kalktı! Son açıklanan risk haritası ise panik yarattı. Daha önce risksiz olduğu için mavi rengin hakim olduğu 'da vaka sayılarının az olduğu tek il 'tı!

    Her şey meydanda

    Coronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme başladı. İller, risk durumlarına göre 4 renkten oluşan kategoriye ayrıldı. Ancak vatandaşlar 'kontrolden' çıktı! Yasaklar kalkınca, maske ve sosyal mesafe kuralları da rafa kalktı! Son açıklanan risk haritası ise panik yarattı. Daha önce risksiz olduğu için mavi rengin hakim olduğu 'da vaka sayılarının az olduğu tek il Şırnak'tı!

    Herkes, vaka sayılarının nasıl bu kadar hızlı arttığını merak etmeye başladı. İşte onun cevabı da 'daki Taksim Meydanı'ndaydı. Binlerce insanın akın ettiği 'nde dün tarihi bir kalabalık vardı. Maske takmayanlar da çoğunluktaydı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Coronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme başladı: Son açıklanan risk haritası ise panik yarattı