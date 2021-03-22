Naim Süleymanoğlu yaşamı boyunca birçok hastalıkla mücadele etmiştir. Genç yaşlarda dizanteriye yakalanmış, ilerleyen yıllarda ise karaciğer yetmezliğine yakalanmıştır. Dizanteri hastalığı sindirim sistemi rahatsızlıkları ile ilgili erken önlem almak oldukça önemlidir. Tarih boyunca da en bulaşıcı hastalıklar hep sindirim sistemi yolu ile bulaşabilir. Geçmişten günümüze özellikle dizanteri çok fazla görülmektedir. Dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.
DİZANTERİ NEDİR, NASIL BULAŞIR?
Kanlı ishal olarak da bilinen dizanteri bağırsak, amip ve virüslerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonlarından bir tanesidir. Kişiden kişiye çok rahat bir şekilde bulaşan bu hastalığın en önemli etken hijyen eksikliğidir. Su ve gıdaların dışkı ile kirlenmesi sonucu dizanteri hastalığı ortaya çıkar. Dizanteri kişiden kişiye bulaştığı takdirde belirtileri yavaş bir şekilde seyreder.
Hastalık giderek iç organlara da yayılır. Ateş ve ishal ile belirti gösteren bu hastalık vücuttaki su oranını giderek azaltır. Dizanteriye neden olan bakteri ve virüsler bazı durumlarda bağırsaklara geçerek iç organlara da yayılabilir. Bu da giderek hastanın hayatını tehlikeye sokar. Özellikle dizanteri nedir diye merak ediliyor. Dizanteri hijyen sorunu olan yerlerden kolaylıkla bulaşır.
NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR? DİZANTERİ MİYDİ?
Naim Süleymanoğlu yaşamı boyunca birçok hastalıkla mücadele etmiştir. Genç yaşlarda dizanteriye yakalanmış, ilerleyen yıllarda ise karaciğer yetmezliğine yakalanmıştır.
Siroz hastalığı, karaciğer fonksiyonlarının kaybıyla sonuçlanan, normalde karaciğerde bulunan lobül işlevsel birimlerinin sertleşme ve nedbeleşme ile yerini geri dönüşümsüz fibrozis dokusunun aldığı patolojik duruma verilen addır. Ancak bu terim hemen her zaman kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.