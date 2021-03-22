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    hastalığı nedir, ? eri hatalığına mı yakalanmıştı?

    hastalığı nedir? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. yaşamı boyunca birçok hastalıkla mücadele etmiştir. Genç yaşlarda eriye yakalanmış, ilerleyen yıllarda ise karaciğer yetmezliğine yakalanmıştır. Dizanteri hastalığı sindirim sistemi rahatsızlıkları ile ilgili erken önlem almak oldukça önemlidir. Tarih boyunca da en bulaşıcı hastalıklar hep sindirim sistemi yolu ile bulaşabilir. Geçmişten günümüze özellikle dizanteri çok fazla görülmektedir. , ? ? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

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    Dizanteri hastalığı nedir? Naim Süleymanoğlu dizanteri...

    Naim Süleymanoğlu yaşamı boyunca birçok hastalıkla mücadele etmiştir. Genç yaşlarda dizanteriye yakalanmış, ilerleyen yıllarda ise karaciğer yetmezliğine yakalanmıştır. Dizanteri hastalığı sindirim sistemi rahatsızlıkları ile ilgili erken önlem almak oldukça önemlidir. Tarih boyunca da en bulaşıcı hastalıklar hep sindirim sistemi yolu ile bulaşabilir. Geçmişten günümüze özellikle dizanteri çok fazla görülmektedir. Dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

    DİZANTERİ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

    Kanlı ishal olarak da bilinen dizanteri bağırsak, amip ve virüslerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonlarından bir tanesidir. Kişiden kişiye çok rahat bir şekilde bulaşan bu hastalığın en önemli etken hijyen eksikliğidir. Su ve gıdaların dışkı ile kirlenmesi sonucu dizanteri hastalığı ortaya çıkar. Dizanteri kişiden kişiye bulaştığı takdirde belirtileri yavaş bir şekilde seyreder.

    Hastalık giderek iç organlara da yayılır. Ateş ve ishal ile belirti gösteren bu hastalık vücuttaki su oranını giderek azaltır. Dizanteriye neden olan bakteri ve virüsler bazı durumlarda bağırsaklara geçerek iç organlara da yayılabilir. Bu da giderek hastanın hayatını tehlikeye sokar. Özellikle dizanteri nedir diye merak ediliyor. Dizanteri hijyen sorunu olan yerlerden kolaylıkla bulaşır.

    NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR? DİZANTERİ MİYDİ?

    Naim Süleymanoğlu yaşamı boyunca birçok hastalıkla mücadele etmiştir. Genç yaşlarda dizanteriye yakalanmış, ilerleyen yıllarda ise karaciğer yetmezliğine yakalanmıştır.

    Siroz hastalığı, karaciğer fonksiyonlarının kaybıyla sonuçlanan, normalde karaciğerde bulunan lobül işlevsel birimlerinin sertleşme ve nedbeleşme ile yerini geri dönüşümsüz fibrozis dokusunun aldığı patolojik duruma verilen addır. Ancak bu terim hemen her zaman kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.

        DİZANTERİ HASTALIĞI TEDAVİSİ KAÇ GÜN SÜRER?

        Amipli ve ya basilli dizanterilerde tedavi farklılık gösterebilir. Bu hastalık ile birlikte vücuttaki su kaybı yüksek orandadır. Çünkü ishal nedeni ile kaybolan sıvının yerine konulması için günlük olarak bol miktarda su tüketilmesi gerekir. Ateş, kusma ve ishal gibi belirtiler görüldüğü andan itibaren mutlaka bir hekime başvurmak gerekir.

        Gerekli muayenenin ardından hastalığın tanısı konularak tedaviye başlanır. Hekimin uygun gördüğü takdirde antibiyotik kullanımı da gerekebilir. Hastalardaki bulantı ve kusmayı önleyici ilaçlar da kullanılır. Bazı durumlarda ise hastaya serum takviyesi de uygulanır. Dizanteri bulaşıcı bir hastalık olduğu için mutlaka dikkatli olmak gerekir. Aynı zamanda dizanteri hastalığının tedavisi yaklaşık 2 ve ya 3 hafta kadar sürebilir. Bu hastalığın tedavisi kişiden kişiye göre de farklılık gösterebilir.

        DİZANTERİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Geçmişten günümüze en bulaşıcı olan hastalıklardan bir tanesi de dizanteridir. Dizanteri özellikle yaz aylarında daha sık görülebilir. Günümüzde sıklıkla 1 ve 5 yaş arasındaki çocuklarda dizanteri görülebilir.

        Hijyen sorununun yaşandığı gelişmemiş ülkelerde dizanteri hastalığı salgın halinde görülebilir. O nedenle dizanteri hastalığı hijyenik olmayan ortamlarda ve kirli suların bulunduğu bölgelerde daha fazla ortaya çıkar. Dizanteri olan kişilerde kanlı ve sulu ishal görülebilir. Ayrıca bu kişilerde mide bulantısı, ani kusma, ateş, titreme ve mide krampları yaşanır. Baş ağrısının da yaşandığı kişilerde enfeksiyonlar da ortaya çıkabilir. Dizanteri hastaya bulaşmasının ardından 10 gün sonra belirti gösterebilir.
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