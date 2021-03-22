DİZANTERİ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Kanlı ishal olarak da bilinen dizanteri bağırsak, amip ve virüslerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonlarından bir tanesidir. Kişiden kişiye çok rahat bir şekilde bulaşan bu hastalığın en önemli etken hijyen eksikliğidir. Su ve gıdaların dışkı ile kirlenmesi sonucu dizanteri hastalığı ortaya çıkar. Dizanteri kişiden kişiye bulaştığı takdirde belirtileri yavaş bir şekilde seyreder.

Hastalık giderek iç organlara da yayılır. Ateş ve ishal ile belirti gösteren bu hastalık vücuttaki su oranını giderek azaltır. Dizanteriye neden olan bakteri ve virüsler bazı durumlarda bağırsaklara geçerek iç organlara da yayılabilir. Bu da giderek hastanın hayatını tehlikeye sokar. Özellikle dizanteri nedir diye merak ediliyor. Dizanteri hijyen sorunu olan yerlerden kolaylıkla bulaşır.