Bugün kabine toplantısı var mı? 22 Mart kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplanacak mı?

22 Mart bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı olacak mı? Türkiye'nin gözü yeni yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüs risk haritasını ve illerin risk durumlarını etkileyecek toplantının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Risk haritasının değişmesiyle bazı illerde yeni kısıtlamaların meydana gelmesi bekleniyor. Peki 22 Mart kabine toplantısı var mı? Bugün kabine toplantısına ilişkin detaylı bilgiler...
BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
Son yapılan kabine toplantısı 15 Mart'ta gerçekleştirilirken, yeni toplantının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Yeni kabine toplantısının gelecek hafta gerçekleştirilebileceği tahmin ediliyor.
13-19 MART KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.