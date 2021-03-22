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    • 22.03.2021 08:29
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    ? olacak mı? Kabine toplanacak mı?

    Kabine toplantısı var mı sorusuna 22 Mart günü vatandaşlar yanıt arıyor. Koronavirüs risk haritasının değişip değişmeyeceği merak edilen konulardan birisi olurken, sorusunun cevabı merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrası koronavirüs risk haritasında değişiklik olması ve yeni renklerin duyurulması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Bugün kabine toplantısı var mı? 22 Mart kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplanacak mı?

    22 Mart bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı olacak mı? Türkiye'nin gözü yeni yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüs risk haritasını ve illerin risk durumlarını etkileyecek toplantının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Risk haritasının değişmesiyle bazı illerde yeni kısıtlamaların meydana gelmesi bekleniyor. Peki 22 Mart kabine toplantısı var mı? Bugün kabine toplantısına ilişkin detaylı bilgiler...

    BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    Son yapılan kabine toplantısı 15 Mart'ta gerçekleştirilirken, yeni toplantının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Yeni kabine toplantısının gelecek hafta gerçekleştirilebileceği tahmin ediliyor.

    13-19 MART KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

    Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

        Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

        Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

        Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadesini kullandı.
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        Haberler Güncel Bugün kabine toplantısı var mı? 22 Mart kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplanacak mı?