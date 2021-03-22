Korona risk haritası 22 Mart! Yüksek riskli iller listesi! İstanbul, Ankara, İzmir risk durumu ne oldu?

Korona risk haritası 22 Mart günü araştırılıyor. Yüksek riskli iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir risk durumunun değişip değişmeyeceği sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ülke genelindeki yeni risk durumunu paylaştı. İşte güncel korona risk haritası...
KORONA RİSK HARİTASI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.
Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadesini kullandı.