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    • 22.03.2021 09:45
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    22 Mart! listesi! İstanbul, Ankara, ne oldu?

    22 Mart merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, ülke genelinde risk haritasına göre yerinde önlemler alınmaya devam ediyor. İllerde bulunan vaka ve aşılama sayılarına normalleşme uygulanabiliyor. Peki 22 Mart korona risk haritası nasıl oldu? İstanbul, Ankara, nasıl? İşte listesi!

    takvim.com.tr
    Korona risk haritası 22 Mart! Yüksek riskli iller listesi! İstanbul, Ankara, İzmir risk durumu ne oldu?

    Korona risk haritası 22 Mart günü araştırılıyor. Yüksek riskli iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir risk durumunun değişip değişmeyeceği sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ülke genelindeki yeni risk durumunu paylaştı. İşte güncel korona risk haritası...

    KORONA RİSK HARİTASI!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

    Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

    Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

    Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

    Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadesini kullandı.

        İLLERE GÖRE VAKA SAYISI ARTAN VE AZALAN İLLER

        100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 58 ilde artış yaşandı, 23 ilde sayı azaldı.

        Artış yaşanan iller şöyle sıralandı:

        Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

        Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon'da ise azaldı.

        100 binde en fazla vaka sayısının görüldüğü Samsun, bir önceki haftayla kıyaslandığında da en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Bu ilde 100 binde görülen vaka sayısı bir haftada 110,17 oranında arttı.

        Yine bir önceki haftaya kıyasla Samsun'dan sonra en fazla artışın yaşandığı iller Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

        Sakarya, Ordu, Rize, Burdur ve Bitlis, bir hafta içinde 100 binde görülen vaka sayısı en fazla azalan iller olarak sıralandı.
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        Haberler Güncel Korona risk haritası 22 Mart! Yüksek riskli iller listesi! İstanbul, Ankara, İzmir risk durumu ne oldu?