Bahar ayları sıcak ve soğuk havanın farkı fazla olduğu için yağışlardaki hareket çok fazla olacağı için kuvvetli düşey gelişimli yağışlar meydana gelir. Dolayısıyla mahalli olarak yer yer kendini çok hissettirebilir. MGM'yi takip etmekte fayda var" ifadelerini kullandı.