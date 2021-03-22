Prof. Dr. Toros, sağlık açısından herhangi bir tehlikesinin olmadığını belirterek, "Yağışla beraber havadaki çöl tozunu araçların ve parlak yüzeylerin üzerinde izlerini görebiliyoruz.
Yağmur buluttan aşağı doğru harekete ederken havada ne varsa alarak aşağı doğru getiriyor. Dolayısıyla havada bol miktarda toz olduğu için tozu alarak iniyor ve araçların üzerinde çamura neden oluyor" diye konuştu.
"SOĞUK HAVA ETKİSİNDE KALACAĞIZ"
Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yaşanacağı uyarısını değerlendiren Prof. Dr. Toros, "Sistem doğuya doğru hareket ediyor. Yarın itibarıyla güneye doğru hareket ettikçe sistem üzerimizden geçtikten sonra güneyli hava değil, kuzeyli hava almaya başlayacağız.