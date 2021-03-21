Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.03.2021 15:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2021 15:39
    ABONE OL

    Yurttan kaçan 3 kız çocuğunu polis her yerde arıyor! Ayakkabılarını bile...

    ’nın ilçesindeki yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğunun, ilçesinde bir pastaneden yardım istediği öğrenildi. Pastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çocukları bulmak için çalışma başlattı.

    DHA
    Yurttan kaçan 3 kız çocuğu böyle görüntülendi!

    Arifiye ilçesindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kız Yetiştirme Yurdu'ndan kaçan, yaşları 14 ila 16 arasındaki 3 kız çocuğunun, Pamukova ilçesindeki bir pastaneden yardım istediği ortaya çıktı.

    AYAKKABI VE MONTLARI YOK

    Ayakkabıları ve montları olmayan 3 kız çocuğu, girdikleri pastanenin çalışanlarından telefon istedi. Telefon ile yakınlarına durumu haber veren çocuklar, daha sonra pastaneden ayrılarak uzaklaştı.

    Pastane çalışanları, aç olan çocuklara yiyecek verirken, telefon ettikleri yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis harekete geçti.

    Pastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çocukları bulmak için çalışma başlattı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Yurttan kaçan 3 kız çocuğunu polis her yerde arıyor! Ayakkabılarını bile...