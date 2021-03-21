Programa konuk olan Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek, "FETÖ'cü olduğuna ilişkin henüz bir şey bulamadık. Henüz diyorum ama. Bir suç duyurusu üzerine açığa çıkarıldı. AK Partili Bakanlara, yöneticilere küfür edince, onlardan birisi suç duyurusunda bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da BTK, Emniyet ve Siber Suçlarla Mücadele olmak üzere devletin ilgili kurumlarına yazıyor. Araştırılınca ortaya çıkıyor. Kendi adına hat kullanıyor. Patates mail hesabı açıyor." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü şefi Nazif Karaman ise, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ortada korkunç bir tablo var. Devletin bir savcısı 2016 yılında bir hesap açmış O hesaba sayın müsteşar ismi vermiş. Fotoğrafa da bir MİT müsteşarının cenazeye gönderdiği çelengin resmini koymuş. Ve sistematik bir şekilde bu hesaptan devlet büyüklerine hakaretler yağdırdı. Diyorsunuz ki herkes küfür ediyor. Neden bu kadar dikkat çekti?

Çünkü bu bir Cumhuriyet Savcısı. İğrenç küfürler sarf etmiş. Birbirine nazı geçen insanların bile kaldırabileceği küfürler değil. Bunu sistematik şekilde yapmış. O kadar iğrenç bir üslup kullanmış ki; küfür ettiği siyasilerden biri şikayetçi olmuş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da hesabı izlemeye almış. Twitter hesabının başında "HOHMUSTESARI" yazıyor. Bu da "Halk Özel Harekat" demekmiş. Halk Özel Harekat Müsteşarı diyor kendisine.

Hesap izlemeye alınınca Siber polis buradan bir ipucu yakalıyor. Samsun Cumhuriyet Savcısı'nın telefonunun bu Twitter hesabına, hesabın şifresinin doğrulatma telefonu olarak verildiğini tespit ediyor."

"KENDİ ADINA KAYITLI TELEFON NUMARASINI VERİNCE DEŞİFRE OLDU"