Türk doktorlar tarih yazdı! 7 günlük bebeğe açık kalp ameliyatı yapıldı





KALPTEN KALBE MUCİZE

Trabzonlu Özcelep ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Mehmet Uraz bebeğe, hemofili A teşhisi konuldu. Bu hastalarda en önemli problem kanamaların durmamasıydı. Mehmet Uraz bebeğin aynı zamanda doğumsal kalp anomalisi vardı. Kalpten çıkan ana damarları ters yöndeydi. Bu durumun acilen ameliyatla düzeltilmesi gerekiyordu. Mehmet Uraz bebek ise henüz 7 günlük ve 4 kiloydu.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Cerrahisi, Hemotoloji ve Onkoloji, Kardiyoloji ve Yenidoğan Servisi doktorları bir araya gelip, minik kalbe nasıl operasyon yapacaklarını planladı. Operasyon çok hassastı. Kanama riski yüksek 25 gramlık bir kalbe açık kalp ameliyatı yapılacaktı. Ve bu tip operasyon dünyada sadece bir kez Belgrad'da yapılmıştı. Prof. Dr. Suar Çakı Kılıç, uyguladığı tedavi ile Mehmet Uraz bebeğin kanama düzeyini normal seviyelere çekti. Doç. Dr. Taliha Öner, bebeği açık kalp ameliyatı için hazırladı. Prof. Dr. Can Vuran, bebeği açık kalp ameliyatına aldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Mehmet Uraz sağlıına kavuştu. Hemşireler, minik bebeğe 'cesur yürek' adını taktı.