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    • 20.03.2021 00:52
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    'ye temsilci atayacak! Bakan Yardımcısı açıkladı: 'in yaptığı çalışmalar da yakından takip ediliyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı , sosyal medya platformu 'ın 'ye temsilci atayacağını açıkladı. Sayan, "Twitter’ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici" ifadelerini kullandı. Bakan Yardımcısı, temsilci atamaya yönelik 'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ettiklerini bildirdi.

    Twitter Türkiye'ye temsilci atayacak

    Twitter'ın Türkiye'de temsilcilik açma kararı merakla bekleniyordu.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'de temsilci bulunduracağını söyledi.

    Sayan, "İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter'ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici" açıklamasını yaptı.

    1 Ekim 2020'de Resmi Gazete kararıyla günlük erişimi 1 milyonu aşkın sosyal ağların, Türkiye'de temsilcilik bulundurması kararı alınmıştı.

    Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında Türkiye'de temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Bakan Yardımcısı Sayan, "Temsilci atamaya yönelik Pinterest'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

    İşte Sayan'ın açıklamalarında satır başları;

    İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter'ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici.

    Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz.



        Sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurması, vatandaşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor. Süreci hatırlayacak olursak; VK hiçbir yaptırıma maruz kalmadan Ülkemize direkt temsilci ataması yapan ilk platform olmuştu.

        YouTube, TikTok ve Facebook'un da aralarında bulunduğu ağlar uygulanan idari para cezalarının ardından temsilci atayacaklarını bildirdiler. Temsilci bildirmeyen; Twitter, Periscope ve Pinterest'e kanunun emrettiği şekilde Ocak 2021'de Reklam Yasağı Kararı uygulanmıştı.



        Bir sonraki adım ise internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasıydı. Bu yaptırım uygulanmadan, Twitter'ın temsilci atama kararını bildirmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

        Sosyal ağlara yönelik dünyadaki en kapsamlı düzenlemelerden birinin hayata geçmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin dijital dünyadaki egemenliğini gözeterek #SiberVatan ve #DijitalTürkiye vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz.




        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'ın o paylaşımı;

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