Twitter'ın Türkiye'de temsilcilik açma kararı merakla bekleniyordu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'de temsilci bulunduracağını söyledi.
Sayan, "İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter'ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici" açıklamasını yaptı.
1 Ekim 2020'de Resmi Gazete kararıyla günlük erişimi 1 milyonu aşkın sosyal ağların, Türkiye'de temsilcilik bulundurması kararı alınmıştı.
Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında Türkiye'de temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Bakan Yardımcısı Sayan, "Temsilci atamaya yönelik Pinterest'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
İşte Sayan'ın açıklamalarında satır başları;
İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter'ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici.
Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz.