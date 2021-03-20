Güçlü Türkiye'yi sadece güçlü kadınlarla inşa edebiliriz. İşte bu sebeple kadınlarımızın önündeki tüm engelleri bir bir kaldırdık.Kadın haklarını iyileştirmek ve kadına yönelik şiddeti engellemek adına başta "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun", "Ceza Kanunu'nun 102. ve 103. maddeleri" ve "Anayasa'nın 10. ve 41. maddeleri" olmak üzere bir çok yeni düzenleme yaptık. İç hukukumuzda yaptığımız bu düzenlemelerle "kadına karşı şiddetle mücadele" noktasında hukuki altyapımızı güçlendirdik. Bundan sonra da çok daha dinamik bir bakış açısıyla kadınlarımızın kazanmış olduğu hakları pekiştirmek için yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

HÜKÜMETİMİZ, KADINA KARŞI ŞİDDETİ SONA ERDİRMEK İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞACAKTIR



Hükümetimiz, kadına karşı şiddeti sona erdirmek ve kadının sosyal hayattaki yerini daha da güçlendirmek için var gücüyle çalışacaktır. Şunu açık ve net bir biçimde ifade etmek isteriz ki bizim amirimiz aziz milletimizdir. Bize yalnızca aziz milletimiz istikamet çizer.

SAMİMİYETSİZLER

Daha düne kadar kadınlarımızı başörtüsü üzerinden ayrıştıran, kadınlarımızı eğitim, istihdam ve seçilme gibi en temel haklarından mahrum bırakanların bugün kadın hakları savunucusu taklidi yapmaları samimiyetten uzak bir davranıştır.

CHP, PARTİSİNDEKİ TECAVÜZLERE SESSİZ KALIP BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA ZULMETTİ



Kendi içindeki sayısız taciz ve tecavüze sessiz kalan, en temel hak ve özgürlüklerden biri olan başörtüsünden dolayı onlarca yıl Türk kadınının her türlü hakkını gaspeden zihniyetin kadın ve insan hakları konusunda bize vereceği hiçbir ders yoktur.

"BUNLAR 'DEMOKRASİ' ADINA BU ÜLKENİN BAŞBAKANINI ASTILAR"

Türkiye'nin tarihi, Batıcı müstemleke zihniyetin eziyetleri, zulümleri, yasakları ve çifte standartlarıyla doludur. Bunlar "demokrasi" adına bu ülkenin başbakanını astılar. "Laiklik" adına bu ülkenin evlatlarının eğitim hakkını ellerinden aldılar.

"ŞİMDİ DE KADINLARIMIZ ÜZERİNDEN AZİZ MİLLETİMİZE KARŞI BİR SALDIRININ İÇİNDELER"



Onlarca yıl sürdürdükleri zulümlerin müsebbibi kendileri değilmiş gibi utanmadan demokrasi havariliğine soyunuyorlar. Terör örgütleriyle el ele gezip utanmadan vatan millet edebiyatı yapıyorlar. Şimdi de kadınlarımız üzerinden aziz milletimize karşı bir saldırının içindeler.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ARANIZA MESAFE KOYUN



Eğer gerçekten derdiniz bu ülkenin kadınları, insanları ve evlatlarıysa ilk iş olarak kendi içinizdeki taciz ve tecavüzlere ses çıkarırsınız. Sonra da terör örgütleriyle aranıza mesafe koyarsınız. Geçmişte yaptığınız zulümler için çıkıp milletimizden özür dilersiniz.

BAŞKAN ERDOĞAN, DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR