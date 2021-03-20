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    • 20.03.2021 17:42
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    Son dakika! döneminde yapılan uygulamaları paylaştı

    Gelen son dakika haberine göre, döneminde yapılan uygulamaları açıkladı. Ülke genelinde Kovid -19 tedbirleri kapsamında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün/nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere 7 bin 474’ü vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 96 bin 69 personel katıldı. Denetimlerde 111 bin 36 iş yeri, 39 bin 627 şehir içi toplu ulaşım aracı ve 2 bin 617 düğün/nikah salonu kontrol edildi. Toplam 1.127 iş yeri/işletme ve kişi tedbirlere uyması konusunda uyarılıken, 2 bin 591 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

    İçişleri kontrollü normalleşmenin bilançosunu açıkladı

    Son dakika haberi... Ülke genelinde Kovid -19 tedbirleri kapsamında döneminde vali ve kaymakamların başkanlığında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün/nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi.

    Bu kapsamda 19 Mart'ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokal, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün, nikah salonları, lunaparak ve tematik parklar denetlendi.

    DENETİMLERE 7 BİN 474 YÖNETİCİ KATILDI

    7 bin 474 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde; 23 bin 478 ekipten oluşan 96 bin 69 personel görev yaptı.

    Gün boyu süren denetimlerde 111 bin 36 işyeri (restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali) ve 39 bin 627 şehir içi toplu ulaşım aracı, 2 bin 617 düğün/ nikah salonu,1.694 lunapark ve tematik park kontrol edildi.

    "1.127 İŞ YERİ/ İŞLETME VE KİŞİ UYARILDI"

    Denetimlerde 645 işletme ve iş yeri ile 3 bin 316 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam 1.127 iş yeri/işletme ve kişi tedbirlere uyması konusunda uyarılırken 2 bin 591 işletme/işyeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

    Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 94 suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 56 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yerine kapatma cezası uygulandı.

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    Haberler Güncel Son dakika! İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme döneminde yapılan uygulamaları paylaştı