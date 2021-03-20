Son dakika haberi... Ülke genelinde Kovid -19 tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme döneminde vali ve kaymakamların başkanlığında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün/nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi.



Bu kapsamda 19 Mart'ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokal, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün, nikah salonları, lunaparak ve tematik parklar denetlendi.



DENETİMLERE 7 BİN 474 YÖNETİCİ KATILDI

7 bin 474 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde; 23 bin 478 ekipten oluşan 96 bin 69 personel görev yaptı.



Gün boyu süren denetimlerde 111 bin 36 işyeri (restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali) ve 39 bin 627 şehir içi toplu ulaşım aracı, 2 bin 617 düğün/ nikah salonu,1.694 lunapark ve tematik park kontrol edildi.



"1.127 İŞ YERİ/ İŞLETME VE KİŞİ UYARILDI"

Denetimlerde 645 işletme ve iş yeri ile 3 bin 316 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam 1.127 iş yeri/işletme ve kişi tedbirlere uyması konusunda uyarılırken 2 bin 591 işletme/işyeri ve kişiye idari işlem uygulandı.



Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 94 suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 56 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yerine kapatma cezası uygulandı.

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