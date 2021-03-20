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    • 20.03.2021 22:04
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    'ta /'ya operasyon: 14 gözaltı

    'ya ve destekçilerine yönelik operasyonlar sürüyor. merkez ve ilçesinde terör örgütü PKK/'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

    14 terörist yakalandı!

    merkez ve ilçesinde /'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

    Muş Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muş merkez ve Varto'da yapılan operasyonlarda; PKK/KCK terör örgütünün talimatları ile kurulan sözde köy komisyonu içerisinde faaliyet yürüten, terör örgütünün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü ve Varto'da sözde özerlik/öz yönetim açıklamasına katılan, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazesine katılan toplam 14 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal (telefon, sim kart, flash bellek, dizüstü bilgisayarı vs.) 3 adet yivsiz av tüfeği ve bu silahlara ait 31 adet fişek ele geçirilmiştir."

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    Haberler Güncel Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 14 gözaltı