Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedildi.

Karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince alındı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ A HABER'DE KONUŞULDU

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi meselesi A Haber ekranlarında konuşuldu. A Haber'e konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, Avukat Öznur Kızılkaya Uslu ve Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Dr. Fatma Aksal ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ANKARA SÖZLEŞMESİ GELİYOR

A Haber'de konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya'nın açıklamaları şu şekilde:

AK Parti kurulduğu günden bu yana politikalarının merkezine kadın oturtan siyasi bir hareket. Kadınlar AK Parti'nin merkezinde oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayatın her alanında kadınlarımızın önü açıldı. AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllardan yüzde 4,4'ten yüzde 17'lere çıktı. Üniversitelerimizde çok sayıda kadın akademisyen mevcut. Kadınların güçlendirilmesi için çalışmış bir partiyiz. Bizim mottomuz, Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye.

İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında imzalanırken, Kadına karşı şiddetle mücadele için imzalanmış bir sözleşme. Son yıllarda sözleşme üzerinden farklı lobilerin yapıldığını gördük. Muhalefetin sahiplendiği bir sözleşme değildi. Ancak bu sene temmuz ayından itibaren, tamamen muhalefet etmek amacıyla kampanya yürüttüler.

"ANKARA SÖZLEŞMESİ HAZIRLIYORUZ"

CHP'li Özgür Özel'i Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözlerinden dolayı kınıyorum. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul Sözleşmesi'nin kutuplaşmaya yol açtığını görüyoruz. Bu ayrışme kutuplaşma bizi; 'İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur. Aslolan hukuktur' noktasına getirdi. Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz.

TÜRKİYE NEDEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLDİ

İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT ideolojisi savunuculuğuna indirgenmesinin; LGBT'nin bazı kesimler tarafından meşru evrensel hukuk normu şeklinde dayatılmasının önüne geçmek.

Milli ve manevi değerler, Türk aile yapısında LGBT propagandasının oluşturduğu rahatsızlığı gidermek.

LGBT ideolojisi üzerinden inşa edilmek istenilen diplomatik ve siyasi baskıyı engellemek.

Kadın hakları meselesini LGBT odaklı tartışmaların tahakkümünden kurtarmak.

Sözleşmenin toplum değerleri ile bağdaşmayan kısımlarının, Türkiye'nin kadına şiddet ile mücadelesine ve kadın hakları konusundaki adımlarına gölge düşürmesini engellemek ve LGBT'yi işaret eden ifadeler sebebiyle rahatsızlık duyan kesimlerin kadına yönelik şiddete karşı desteğinin konsolide edilmesine olanak sağlamak.

Bir devlet politikası olan kadına şiddet ile mücadelede iç hukuka dayalı uygulamaların iyileşmesine odaklanmak için gerekli olan zihinsel paradigma değişikliğinin önünde engel olan cinsel yönelim unsurunu ortadan kaldırmak.

Reform paketleri içerisinde kadına şiddet ile mücadele ve kadın haklarının iyileştirilmesi ile ilgili bölümlerin ön plana çıkarılması.



Türkiye'nin sözleşmeyi feshetmesi sonrası aile yapısını dikkate alan yeni bir model üzerinde çalışması bekleniyor.