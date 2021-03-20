ABD'NİN PKK VE YPG/SDG İLİŞKİLERİ

- ABD Suriye Demokratik Güçleri'ni destekliyor, ama Türkiye YPG yüzünden onları terör örgütü olarak kabul ediyor. Türkiye YPG ile PKK'ın aynı olduğunu savunuyor. 2 sorum var. Biden hükümeti SDG'ye desteği sürdürür mü? PKK ve YPG/SDG aynı örgüt mü?

JEFFREY: Çok yakın bağlantıları var. Kıdemli Amerikan istihbarat ve savunma bakanlığı yetkilileri bunu defalarca dile getirdi, ben de söyledim. ABD'nin onlarla çalışmasının iki sebebi var: O bölgede DEAŞ'a karşı savaşı yürütüyorlar, bu konuda da çok iyi bir ortaklar. Zamanında Türkiye ile de bu mücadelede iş birliği yaptık. Ayrıca ABD'nin Suriye'nin Kuzeydoğusunda kalması için olmaz olmaz bir unsur. Türkiye'yi tehdit etmek için yapmıyoruz bunu. Esad'a, Rusya'ya ve İran'a toprak bırakma-mak ve DEAŞ'la mücadeleye sürdürmek için yapıyoruz. Ben hep Türk arkadaşlarıma şu soruyu soruyorum. Biz Amerikalılar olarak Türkiye'nin İdlib'de olmasından çok memnunuz, ama orada olabilmek için BM tarafından terör örgütü kabul edilen Heyet Tahrir El-Şam'la anlaşmak zorundasınız. Onları desteklediğinizi vesaire düşünmüyoruz. Orada bulunmak için iş birliği yapmak zorunda olduğunuzu biliyoruz. Aynı şey ABD ve SDG için de geçerli. Biraz farklı tabii. Onlara hafif silahlar verdik, ağır silah vermedik. DAEŞ ve Esad'a karşı birlikte çalışıyoruz. Durum benzer yine de. Türk arkadaşlarıma sorum şu: Suriye'de ABD askerlerinin kalmasını istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız SDG ile iş birliği bunun tek yolu. Sahada olan olanlar. İlk geldiğimizde de onlar vardı.