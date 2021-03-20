ABD'nin eski Suriye özel temsicisi James Jeffrey, CNN Türk 'e konuştu. İşte röportajdan öne çıkan konular...
BIDEN HÜKÜMETİNİN HDP AÇIKLAMASI
- HDP'ye kapatma davası açıldı. İddianamede bu partinin PKK terör örgütü ile bağları olduğuna dair deliller sunuldu. Biden hükümeti "davayı endişe ile takip ediyoruz" diye bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şunu da hatırlatmak isterim ki iddianameyi görmeden yayınladılar açıklamayı.
JEFFREY: Öncelikle yakın bir müttefik, ortak, NATO müttefiki ve OECD üyesinin siyasi bir partiye yönelik eyleme geçmesi endişe verici. Amerika ve Avrupalı ortaklarımızın çoğu durumu endişe ile karşıladı. Çünkü parti kapatmak genelde iyiye yorulmaz. HDP sanırım 2015'te %13 oy kazandı. Bunu kapatmak, nüfusun bir kesimini kapatmaktır bu yüzden iyi bir fikir değil. Tabii ki Türkiye'nin iç meselesi ama demokrasinize zarar verecek herhangi bir adım tabii ki müttefiklerinizi ve ortaklarınızı endişelendirir.
- Türkiye ve Amerika arasındaki anlaşmazlıkların birçoğu Suriye İç Savaşı'na dayanıyor. Bu savaşta Esad Rejimi ve destekçileri insan haklarını ihlal etti, kimyasal silah kullandı. ABD bu ihlallere rağmen müdahale etmedi. Biden hükümeti ile bu durum değişir mi? Bir de Suriye'de başlayan bu insanlık krizinin temelinde ABD'nin Suriye İç Savaşı'na baştan müdahale etmemesi var diyebilir miyiz?
JEFFREY: Şunu söyleyebiliriz. Amerika, Türkiye ve belli Arap ülkeleri savaşın başında yeterince iş birliği yapmadı. Hepimiz Suriye'de değişim ve Esad'ın gitmesini istiyorduk. Hepimizin çıkarları aslında aynı hizada. Kendi nüfusunu tehdit etmeyen, komşularını tehdit etmeyen bir Suriye istiyoruz. İş birliği yapmayı beceremedik. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Biden hükümetinin Suriye üzerine yoğunlaştığını düşünmüyorum. Öyle bir durum olursa da Türkiye ile iş birliği yapmak zorunda, başka çaresi yok.
ABD'NİN PKK VE YPG/SDG İLİŞKİLERİ
- ABD Suriye Demokratik Güçleri'ni destekliyor, ama Türkiye YPG yüzünden onları terör örgütü olarak kabul ediyor. Türkiye YPG ile PKK'ın aynı olduğunu savunuyor. 2 sorum var. Biden hükümeti SDG'ye desteği sürdürür mü? PKK ve YPG/SDG aynı örgüt mü?
JEFFREY: Çok yakın bağlantıları var. Kıdemli Amerikan istihbarat ve savunma bakanlığı yetkilileri bunu defalarca dile getirdi, ben de söyledim. ABD'nin onlarla çalışmasının iki sebebi var: O bölgede DEAŞ'a karşı savaşı yürütüyorlar, bu konuda da çok iyi bir ortaklar. Zamanında Türkiye ile de bu mücadelede iş birliği yaptık. Ayrıca ABD'nin Suriye'nin Kuzeydoğusunda kalması için olmaz olmaz bir unsur. Türkiye'yi tehdit etmek için yapmıyoruz bunu. Esad'a, Rusya'ya ve İran'a toprak bırakma-mak ve DEAŞ'la mücadeleye sürdürmek için yapıyoruz. Ben hep Türk arkadaşlarıma şu soruyu soruyorum. Biz Amerikalılar olarak Türkiye'nin İdlib'de olmasından çok memnunuz, ama orada olabilmek için BM tarafından terör örgütü kabul edilen Heyet Tahrir El-Şam'la anlaşmak zorundasınız. Onları desteklediğinizi vesaire düşünmüyoruz. Orada bulunmak için iş birliği yapmak zorunda olduğunuzu biliyoruz. Aynı şey ABD ve SDG için de geçerli. Biraz farklı tabii. Onlara hafif silahlar verdik, ağır silah vermedik. DAEŞ ve Esad'a karşı birlikte çalışıyoruz. Durum benzer yine de. Türk arkadaşlarıma sorum şu: Suriye'de ABD askerlerinin kalmasını istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız SDG ile iş birliği bunun tek yolu. Sahada olan olanlar. İlk geldiğimizde de onlar vardı.