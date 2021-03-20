Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.03.2021 23:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2021 23:34
    ABONE OL

    HDP'nin olaylı etkinliğinde bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı: 14 gözaltı

    HDP’nin ’nda düzenliği etkinliğinde, alana girişlerde yapılan aramalarda 4 kişi görevli memura mukavemetten, 10 şahıs ise terör örgütü PKK propagandasını içeren slogan atmaktan gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    HDP'nin olaylı Nevruz etkinliğinde PKK sloganları...

    Etkinlik alanına giriş yolları araç trafiğine kapatılırken, iki ayrı noktada arama noktaları kuruldu. Sakıncalı görülen materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi.

    Çok sayıda polisin görev yaptığı alanda TOMA'lar da hazır bekletildi. Polis helikopteri de zaman zaman alanın üstünde denetim uçuşu yaptı.

    KATİL DEMİRTAŞ'IN MESAJI OKUNDU

    Programın başlamasının ardından bazı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve "Cumartesi Anneleri" platforma çıkarak katılımcıları selamladı. Kobani faili tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da mesajı okundu.

        Alanda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın lehine slogan atılarak, poster açıldı.

        Etkinlikte nevruz ateşi yakıldı ve katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

        14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Öte yandan etkinlik alanında polise mukavemetten 4 kişi, yasaklı slogan atmaktan 10 kişi olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel HDP'nin olaylı Nevruz etkinliğinde bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı: 14 gözaltı