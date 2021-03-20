Etkinlik alanına giriş yolları araç trafiğine kapatılırken, iki ayrı noktada arama noktaları kuruldu. Sakıncalı görülen materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi.
Çok sayıda polisin görev yaptığı alanda TOMA'lar da hazır bekletildi. Polis helikopteri de zaman zaman alanın üstünde denetim uçuşu yaptı.
KATİL DEMİRTAŞ'IN MESAJI OKUNDU
Programın başlamasının ardından bazı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve "Cumartesi Anneleri" platforma çıkarak katılımcıları selamladı. Kobani faili tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da mesajı okundu.