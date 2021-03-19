Artvin yine yangınla sarsıldı… Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, 8 saat sonra söndürülebildi.

Köyde gece boyunca da soğutma çalışmaları devam etti. Gün ağarınca felaketin boyutları ortaya çıktı. Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 35 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi. Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine gelen vatandaşlar, yangından geriye kalan eşyalarını aradı.