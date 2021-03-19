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    ’in Dereiçi köyündeki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı: 60 ev, 20 ahır kül oldu

    yine yangınla sarsıldı… ilçesi Dereiçi köyünde önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, 8 saat sonra söndürülebildi. Köyde gece boyunca da soğutma çalışmaları devam etti. Gün ağarınca felaketin boyutları ortaya çıktı. Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 35 büyükbaş hayvan telef oldu.

    Yaktı geçti!

    Artvin yine yangınla sarsıldı… ilçesi Dereiçi köyünde önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, 8 saat sonra söndürülebildi.

    Köyde gece boyunca da soğutma çalışmaları devam etti. Gün ağarınca felaketin boyutları ortaya çıktı. Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 35 büyükbaş hayvan telef oldu.

    Yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi. Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine gelen vatandaşlar, yangından geriye kalan eşyalarını aradı.

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    Haberler Güncel Artvin’in Dereiçi köyündeki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı: 60 ev, 20 ahır kül oldu