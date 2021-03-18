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    • 18.03.2021 19:44
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    'ya operasyon: 14 gözaltı

    merkezli 2 ilde /KCK-YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 150 mermi ile av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    PKK'lı Teröristler yakalandı!

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

    Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi.

    TERÖR PROPAGANDASI YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ
    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-YPG içerisinde kırsal alanda örgütsel eğitim alarak ülkeye yasa dışı yollardan döndükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan ve sosyal medya hesaplarından silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    14 GÖZALTI
    Çalışmalar kapsamında, kent merkezi ve ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 150 mermi ile av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Zanlılar, işlemler için emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'ya operasyon: 14 gözaltı