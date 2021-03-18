14 GÖZALTI

Çalışmalar kapsamında, kent merkezi ve ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 150 mermi ile av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar, işlemler için emniyete götürüldü.