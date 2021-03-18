Diyanet İşleri Başkanlığı; Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Ekber Ertürk'ün, "Diyanet'in personel sayısı patlama yaptı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Sabah'ın haberine göre suç duyurusunda; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın itibarını zedeleyici ve gerçeğe aykırı haber yapılması sebebiyle erişimin engellenmesi talep edildi.
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dilekçe ve eklerini inceleyerek şu kararı verdi:
"Kişilik hakları kişinin hür ve bağımsız varlığının önemli bir parçası olup; kişinin yaşadığı toplumda ilişki kurduğu çevrede şerefi ve saygınlığını sarsacak, onu küçük düşürecek, yanlış tanıtacak, zora sokacak, düşmanca bir ortama itecek her türlü davranış kişilik haklarına saldırıdır."
"Yayın içeriğinde sarf edilen ifadelerin doğrudan talepte bulunana yönelik yazıldığı, yazı içeriklerinin talep edenin kişilik haklarının ihlal edildiği ve 5651 Sayılı Kanunu'nun 9. maddesindeki şartların oluştuğu kanaatiyle, talebin kabulüne dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur."
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü Gazetesi'nin, "Diyanet'in personel sayısı patlama yaptı" başlıklı habere ait linkin 5651 Sayılı Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca erişiminin engellenmesine karar verdi.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, SÖZCÜ GAZETESİ'NİN HABERİNİ YALANLAMIŞTI
Diyanet İşleri Başkanlığı; Sözcü gazetesi muhabiri Ali Ekber Ertürk'ün, "Diyanet'in personel sayısı patlama yaptı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.