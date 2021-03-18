17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 869 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 603 bin 28'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554, vefat sayısı 29 bin 696, ağır hasta sayısı 1484 oldu.