18 Mart korona tablosundaki son durum vatandaşlar tarafından akşam saatlerinde merak edilmeye başlandı. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan tabloya göre, son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 869 oldu. Peki, bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı vakalarda son durum
18 MART KORONA TABLOSU
18 Mart korona tablosu henüz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Vakalar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 869 oldu.
Son 24 saatte 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.
Test sayısı 35 milyon 603 bin 28'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554, vefat sayısı 29 bin 696, ağır hasta sayısı 1484 oldu.
KOVİD-19 REHBERİ'NDE GÜNCELLEME
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde güncellemeler yapıldı. Buna göre, Kovid-19 geçiren veya ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçenler, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya alınmayacak. Bu uygulama, Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalarla temaslılar için geçerli olmayacak.