New York Times, Washington Post ve Bild kağıtta kaybetti dijitalde kazandı

Teknolojinin gelişmesi hayatımızın her alanını etkiledi. Dünyanın en çok satan gazeteleri dijital yayınlara ağırlık verdi. New York Times, Washington Post ve Bild onlardan biriydi. 2016- 2020 kıyaslamalarında New York Times, 1 milyonu aşkın tirajlardan 400 bine geriledi. Bir zamanlar 4 milyonun üzerine çıkan Bild'in tirajı şimdi 1 milyon 200 bine indi. Japonya'nın en çok satan gazetesi Yomiuri Shimbun 14 milyon tirajdan sadece 4 yılda 8 milyona düştü.

Gazeteler tirajları düşse de dijital yayınlardan büyük bir gelir elde etti. Sadece New York Times'ın yıllık dijital geliri 1 milyar 300 milyon doları geçti. 2019 abone geliri ise 1 milyar 84 milyondolardı.