Milyonlar, pandemiyi evde geçirdi ve farklı lezzetler denedi: Türkler en çok köfte siparişi verdi Fransızlar krep

Pandemi, hayatımızda pek çok değişikliğe yol açtı. Okullar kapandı, şirketler eve taşındı. Karantina nedeniyle milyonlarca insan sokağa çıkamadı. Bu süreçte hem harcamalar hem de tüketim alışkanlıkları farklılaştı...
Özellikle mutfakta geçirilen süre arttı. Kadınlar ekmek yapımına merak saldı. Evden çalışanlar da dışarıdan yemek siparişi vermek zorunda kaldı.
Bankalar ise Coronavirüs salgını boyunca pos cihazıyla yapılan alışverişleri araştırdı. Buna göre Türkiye ve İsveç'te köfte en çok sipariş verilen yemekler arasında yer aldı. Diğer ülkelerin favori yemekleri ise şöyle sıralandı: