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    Milyonlar, pandemiyi evde geçirdi ve farklı lezzetler denedi: Türkler en çok köfte siparişi verdi Fransızlar krep

    Milyonlar, pandemiyi evde geçirdi. Bu süreçte herkes ekmek yapmayı öğrendi. Farklı lezzetler denedi. Türkler en çok köfte siparişi verdi. Fransızlar krep, lılar ise patates kızartması yedi.

    Post modern lezzet!

    Pandemi, hayatımızda pek çok değişikliğe yol açtı. Okullar kapandı, şirketler eve taşındı. Karantina nedeniyle milyonlarca insan sokağa çıkamadı. Bu süreçte hem harcamalar hem de tüketim alışkanlıkları farklılaştı...

    Özellikle mutfakta geçirilen süre arttı. Kadınlar ekmek yapımına merak saldı. Evden çalışanlar da dışarıdan yemek siparişi vermek zorunda kaldı.

    Bankalar ise Coronavirüs salgını boyunca pos cihazıyla yapılan alışverişleri araştırdı. Buna göre Türkiye ve İsveç'te köfte en çok sipariş verilen yemekler arasında yer aldı. Diğer ülkelerin favori yemekleri ise şöyle sıralandı:

        FRANSA KREP TÜRKİYE KÖFTE DEDİ
        Türkiye - Köfte İsveç - Köfte Fransa - Krep İspanya - Tortilla Belçika - Patates Kızartması Avusturya -Şinitzel İtalya - Spagetti alla Carbonara Birleşik Krallık ve İrlanda - Kızartma Rosto

        ONLINE MARKETİ SEVDİK
        Sokağa         çıkma kısıtlamaları, Türkiye'de online alışverişe ilgiyi artırdı. Türk erkekleri online market alışverişi yaparken kadınlardan daha fazla para harcadı.

        KARADDENİZ
        Sağlık         Bakanlığı, COVİD- 19 risk haritasını paylaştı. Vaka sayısının patladığı Karadeniz yine kırmızıya boyandı. 100 bin vakadan 458'si Samsun'da çıktı! Filyasyon ekipleri ise ilginç bir tespit yaptı. Vakaların aynı soyadı taşıdığı ortaya çıktı. Bu durumdan yola çıkan ekipler, vakaların aile buluşması cenaze ve nikah gibi etkinliklerle bir araya geldiği anlaşıldı. Ekipler aile içi bulaşlara karşı uyardı: Birbirinizi ziyaret etmeyin.Trabzon'da COVİD-19 testi pozitif çıkan 45 yaşında bir kişi ise karantinaya uymadı. Gittiği spor salonunda tam 45 kişiye virüs bulaştırdı.

            CORONA AVCISI
            Ankara             Üniversitesi ile TÜBİTAK, Covid-19'u teşhis edebilen köpek yetiştirdi. Border Collie ırkı 'Zippo' isimli köpek, saklanan virüslü maskeyi saniyeler içinde buldu.

            ŞİFRE KIZILCIK
            Balıkesir Savaştepe'nin Çavlı Mahallesi COVİD-19'a savaş açtı. Bir yıldır mahallede tek bir vaka bile çıkmadı. Vatandaşlar, kızılcık hoşafıyla korunduklarını açıkladı. C vitamini deposu olan bu yemişin şifası Antik Yunan'a uzandı. Hatta Lokman Hekim, "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyerek bu yiyeceğin faydasına vurgu yapmıştı.
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            Haberler Güncel Milyonlar, pandemiyi evde geçirdi ve farklı lezzetler denedi: Türkler en çok köfte siparişi verdi Fransızlar krep