Milyonlar, pandemiyi evde geçirdi ve farklı lezzetler denedi: Türkler en çok köfte siparişi verdi Fransızlar krep

KARADDENİZ

Sağlık Bakanlığı, COVİD- 19 risk haritasını paylaştı. Vaka sayısının patladığı Karadeniz yine kırmızıya boyandı. 100 bin vakadan 458'si Samsun'da çıktı! Filyasyon ekipleri ise ilginç bir tespit yaptı. Vakaların aynı soyadı taşıdığı ortaya çıktı. Bu durumdan yola çıkan ekipler, vakaların aile buluşması cenaze ve nikah gibi etkinliklerle bir araya geldiği anlaşıldı. Ekipler aile içi bulaşlara karşı uyardı: Birbirinizi ziyaret etmeyin.Trabzon'da COVİD-19 testi pozitif çıkan 45 yaşında bir kişi ise karantinaya uymadı. Gittiği spor salonunda tam 45 kişiye virüs bulaştırdı.