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    • 17.03.2021 14:59
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    Tarım ve Orman Bakanı 'da Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı , temaslarda bulunmak için geldiği 'da Cumhurbaşkanı ile görüştü. Aliyev ve Pakdemirli, tarım alanındaki iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

    Bakan Pakdemirli, Aliyev ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pakdemirli, Aliyev'e Cumhurbaşkanı 'ın selamlarını iletti.

    Aliyev de teşekkür ederek Pakdemirli'den Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi.

    Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı şekilde geliştiği ve tarım alanındaki iş birliğinin daha da genişlemesine olan güven ifade edildi.

    Aliyev ve Pakdemirli, tarım alanındaki iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

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    Haberler Güncel Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü