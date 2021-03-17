Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı.
İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsun, 458,53'e yükseldi. 'Çok yüksek riskli iller' kategorisinde yer alan Karadeniz'de vaka sayısı en yüksek Samsun'u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti.
Trabzon'da geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32'ye geriledi. Trabzon'da vaka sayısında düşüş olsa da yine en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer aldı.
Karadeniz'deki vakaların seyrini değerlendiren uzmanlar, bölgedeki vaka artışında, 'İngiliz varyantı' mutasyonlu virüsün etkisi olduğuna dikkati çekerek, insan davranışlarındaki ihmallerin değişmemesi nedeniyle yayılımın durdurulamadığını savundu.
ÖNLEMLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI
Başta Samsun olmak üzere, vaka oranı yüksek illerde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekiyor. Vaka artışına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, zaman zaman maske ve sosyal mesafe kurallarını da unutuyor. Bölgede salgın denetim ve kontrollerini üst düzeye çıkararak sürdüren yetkililer, tedbirlere uyulması çağrısında bulunuyor.