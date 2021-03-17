Diğer şehirlerimizde ise plato yaptı diyebiliriz. Ancak komşumuz Bayburt'ta az olsa da bir artış karşımıza çıktı. Trabzon'da Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü denetimleri artırdı, toplumu bilinçlendirmek adına anonslar yaparak çeşitli ilanlar verdi. Ona rağmen sayımızda ciddi bir değişiklik olmaması bizi başka şeyler düşünmeye sevk ediyor" dedi.

'VİRÜS DEĞİŞİME UĞRADI AMA İNSANLAR DEĞİŞMEDİ'

Karadeniz'de Covid-19 vakalarının düşürülebilmesi için daha fazla tedbir gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Faruk Aydın, mutant virüsün bölgedeki etkisine değindi.

Prof. Dr. Aydın, "Burada en önemli olan şey, Karadeniz'de mutant virüs yaygın şekilde hakim. Virüs değişime uğradığı halde insanlarda bir değişim olmaması, sayıların bu şekilde kalmasına sebep oldu diye düşünebiliriz. Aynı hareketleri yaparak farklı sonuç almak pek mümkün değil. O nedenle toplumdan daha farklı davranmalarını beklemek zorundayız veya Karadeniz bölgesi için ek tedbirler almak zorunda olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.