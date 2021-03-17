İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta Kadıköy'de oturan H.D. isimli kadının banka çağrı merkezinden arandığı beyan edilerek, kişisel bilgilerinin çalınması sonucunda 100 bin lira dolandırıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, olayın şüphelileri V.K. (37), R.K. (28), K.S. (36) ve Ü.G.'yi (28) 15 Mart'ta Bakırköy'de yakaladı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, elde ettikleri paraları F.Y. (27) isimli kişi aracılığı ile "Kirve" lakaplı F.Y. (39) isimli kişiye ulaştırdığı belirlendi.

Polis ekipleri, F.Y. (27) isimli kişiyi Bakırköy'de, F.Y. (39) isimli kişiyi ise Maltepe'de yakaladı. Ayrıca, olayın diğer şüphelileri oldukları tespit edilen N.Y. (21) ve O.S.O. (43) de Pendik ve Maltepe'de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yapılan araştırmalarda şüphelilerin farklı tarihlerde Zonguldak, Burdur, Samsun, İzmir ve Antalya illerinde ikamet eden 5 kişiyi aynı yöntemle dolandırarak toplam 373 bin 351 lira mağdur ettikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.