Devlete küfreden devletin savcısı çıktı!

Samsun Cumhuriye t Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün, Twitter'da @HOHMUSTESARI rumuzunu kullanarak trollük yaptığı ortaya çıktı. Devlet yetkililerine ve AK Partililer'e küfürler edilen hesap, incelemeye alındı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabın Savcı Özcan Muhammed Gündüz tarafından kullandığı anlaşıldı.







Gündüz hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma izni verildi. Açığa alınan Savcı Özcan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderildi.







HESABI 2016'DA AÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da açıldığı belirlendi.







Özcan'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve birçok hükümet yetkilisine küfürler yağdırdığı anlaşıldı.



ABDURRAHMAN ŞİMŞEK - NAZiF KARAMAN