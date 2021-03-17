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    Devlete küfreden devletin savcısı çıktı!

    Devletin savcısı, sahte hesap açtı. Sosyal medyadan devlet büyüklerine ve hükümet üyelerine küfürler ve hakaretler yağdırdı. Foyası 4 yıl sonra ortaya çıktı.

    Devlete küfreden devletin savcısı çıktı!

    Samsun Cumhuriye t Savcısı 'ün, Twitter'da @HOHMUSTESARI rumuzunu kullanarak trollük yaptığı ortaya çıktı. Devlet yetkililerine ve AK Partililer'e küfürler edilen hesap, incelemeye alındı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabın Savcı Özcan Muhammed Gündüz tarafından kullandığı anlaşıldı.



    Gündüz hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma izni verildi. Açığa alınan Savcı Özcan hakkında 'nca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla 'a gönderildi.



    HESABI 2016'DA AÇTI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da açıldığı belirlendi.



    Özcan'ın Sağlık Bakanı , AK Parti Genel Başkanvekili , Hazine ve Maliye eski Bakanı , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve birçok hükümet yetkilisine küfürler yağdırdığı anlaşıldı.

    ABDURRAHMAN ŞİMŞEK - NAZiF KARAMAN

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