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    • 16.03.2021 14:41
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    Avrupa Birliği ile vizeler kalkar mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklaması

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla ’da bulunan Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Gümrük Birliği'ni güncelleyebiliriz. Vize için olumlu adımlar atabiliriz. Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

    AB ile vizeler kalkacak mı? Flaş açıklama

    Slovak mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

    ''Elimizde bir göç mutabakatı vardı. Türkiye yerine getirdi, AB ise getiremedi. AB kendi değerleriyle çelişmeye rağmen Türkiye'nin aleyhinde oldu. Sonuçta Aralık zirvesi ile geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Şimdi pozitif bir diyalog var. AB üyesi ülkelerin liderleriyle olumlu diyaloğumuz var. Somut adımlar atacak mıyız atmayacak mıyız. Karşılıklı adımlar atmalıyız. Türkiye üye ülkedir. İki verdiğimiz sözleri tuttuk her türlü kriteri yerine getirmeye hazırız.

    Gümrük Birliği'ni güncelleyebiliriz. Vize için olumlu adımlar atabiliriz. Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor.



    Pozitif atmosfer iyi ama somut adım atmalıyız. Üyelik konusu önemli bir konu. Şu andaki tabloyu biliyoruz. AB'nin zaman oynamaması gerekiyor.

    SURİYE İÇ SAVAŞI
    Bugün geldiğimiz noktada iyimser olabilecek yönler de var. Karamsar olabileceğimiz yönler de var. 13 milyon Suriyeli evini terk etti. İki buçuk milyon Suriyeli okula gidemiyor. İnsani dram var.''

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    Haberler Güncel Avrupa Birliği ile vizeler kalkar mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması