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    • 16.03.2021 08:51
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    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: İmamoğlu bu yüzden borçlanıyor!

    CHP’li Başkanı ’nun göreve geldiği günden bu yana sürekli olarak borçlanmasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öyle bir havaya girmiş ki gözü 'u bile görmüyor. İstanbul'u bir basamak olarak kullanıyor” diye yazdı. Övür, “Ama işin en vahim yanı, İstanbul'u yönetme biçimi... CHP ve dostları, hükümetini "borçlanma" konusunda ağır eleştirirken, İmamoğlu İstanbul'da deyim yerindeyse borçlanma rekoru kırıyor. Bunun nedeni de İstanbul'a geçici gözüyle bakması” ifadelerini kullandı.

    Övür: İmamoğlu bu yüzden borçlanıyor!

    İşte Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

    Anlayacağınız İmamoğlu, "Bir sonraki dönem burada olmayacağım" diye parayı hizmete değil, siyasete harcıyor. Bir anlamda 'u, 'ya gitmek için bir basamak olarak kullanıyor.

    Bir taşla birkaç kuş vurmayı hedeflediği Meral Akşener ile Pervin Buldan mesajı da bunun işareti.

    Şimdi soralım, İBB Başkanlığı görevine geldikten sonra ne kadar borçlandınız ve o borçlarla hangi yatırımı yaptınız?

    Bir soru daha, günlerce kamuoyunu meşgul eden, "İBB'de büyük israf var" gösterinizde, sıra sıra dizilen o arabaların sayısında bir değişim oldu mu

    Şu anda İBB'deki araba sayısı kaçtır ve 16 milyon İstanbullunun cebinden o arabalara yılda ne kadar para ödüyorsunuz?

    Cevabı siz mi verirsiniz yoksa Murat Ongun mu, fark etmez. Bekliyoruz...

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