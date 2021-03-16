Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: İmamoğlu bu yüzden borçlanıyor!

İşte Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

Anlayacağınız İmamoğlu, "Bir sonraki dönem burada olmayacağım" diye parayı hizmete değil, siyasete harcıyor. Bir anlamda İstanbul'u, Ankara'ya gitmek için bir basamak olarak kullanıyor.

Bir taşla birkaç kuş vurmayı hedeflediği Meral Akşener ile Pervin Buldan mesajı da bunun işareti.

Şimdi soralım, İBB Başkanlığı görevine geldikten sonra ne kadar borçlandınız ve o borçlarla hangi yatırımı yaptınız?

Bir soru daha, günlerce kamuoyunu meşgul eden, "İBB'de büyük israf var" gösterinizde, sıra sıra dizilen o arabaların sayısında bir değişim oldu mu

Şu anda İBB'deki araba sayısı kaçtır ve 16 milyon İstanbullunun cebinden o arabalara yılda ne kadar para ödüyorsunuz?

Cevabı siz mi verirsiniz yoksa Murat Ongun mu, fark etmez. Bekliyoruz...

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