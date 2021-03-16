YDS geç başvuru ücreti sorgulaması başladı. ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2021-YDS/1 sınavında başvuru tarihlerini kaçıranlar, bugün geç başvuru ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilecek. Adaylar sınav başvurusu yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. YDS geç başvuru ücreti ne kadar? YDS başvurusu nasıl yapılır 2021? İşte, 2021 YDS geç başvuruları hakkında bilgiler…
YDS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 YDS geç başvuru ekranı ÖSYM tarafından yapılacak duyurunun ardından erişime açılacak. Farklı dillerde uygulanan YDS 1 sınavı 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek. Geç başvuru ücreti 16 Mart tarihinde yatırılacak.
2021 YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
145,00 TL olan sınav ücreti, geç başvuru gününde yapılan başvurularda %50 artırımlı olarak ödenecek.
Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.
Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.