2021 DİB HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen komisyon tarafından sözlü/mülakat şeklinde gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı 8 Mart tarihinde yapıldı.

Diyanet İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan sınav duyurusu şu şekildeydi;

Bu itibarla; 1. Ertelenmiş olan I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı 8 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

2. Sınava müracaat eden öğrenci sayısı 10 ve üzeri olan illerde sınav kendi ilinde, müracaat sayısı 9 ve altında olan illerde ise öğrencilerin en yakın ilde sınava girecek şekilde planlaması yapılacaktır.

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