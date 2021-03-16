2021 ÖGG, SPK ve hafızlık sınavı sonuçları açıklandı mı? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen SPL sınavları ise 6-7 Mart 2021 tarihlerinde düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen komisyon tarafından sözlü/mülakat şeklinde gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı ise 8 Mart tarihinde yapıldı. İşte ÖGG, SPK ve Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları sorgulama ekranı!
ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklanmıştır. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilir. Bilgi işlem alt yapısında yapılan bakım çalışmasının ardından web sitemizden de sonuçlar yayınlanacaktır.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.