Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.03.2021 10:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2021 10:56
    ABONE OL

    ÖGG, ve sonuçları sorgulama ekranı! , SPL ve hafızlık sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    , ve hafızlık sınavı sonuçları açıklandı mı? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen SPL sınavları ise 6-7 Mart 2021 tarihlerinde düzenlendi. nca belirlenen komisyon tarafından sözlü/mülakat şeklinde gerçekleştirilen ise 8 Mart tarihinde yapıldı. Peki, bu 3 sınavın sonuçları açıklandı mı? İşte ÖGG,

    takvim.com.tr
    ÖGG, SPL ve hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı!

    2021 ÖGG, SPK ve hafızlık sınavı sonuçları açıklandı mı? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen SPL sınavları ise 6-7 Mart 2021 tarihlerinde düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen komisyon tarafından sözlü/mülakat şeklinde gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı ise 8 Mart tarihinde yapıldı. İşte ÖGG, SPK ve Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

    ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
    Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklanmıştır. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilir. Bilgi işlem alt yapısında yapılan bakım çalışmasının ardından web sitemizden de sonuçlar yayınlanacaktır.

    ÖGG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

    Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

        2021 SPL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen kâğıt ortam lisanslama sınavları 6-7 Mart 2021 tarihlerinde düzenlendi.

        1 Kâğıt Ortamında Yapılan Lisanslama Sınavları

        Sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklandığı Kuruluşumuz internet sitesinden ve sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurulur.

        Adaylar sınav sonuçları açıklandıktan sonra T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle "SPL Başvuru Sistemi"nden(basvuru.spl.com.tr) sınav sonuçlarına ulaşabilir ve internet üzerinden sınav sonuç belgelerini alabilirler.

        Sınav sonuçları ayrıca posta yolu ile adayların adreslerine gönderilmemektedir.

        SONUÇ İTİRAZLARI

        Kâğıt ortamında yapılacak sınav sonuçlarına itiraz başvurusu, sonuçların internette ilanını izleyen 7 iş günü içinde Kuruluşumuzun "SPL Başvuru Sistemi" üzerinden yapılmaktadır.

        Sınav sonuçlarına itiraz başvurusunda bulunabilmek için "SPL Başvuru Sistemi"ne (basvuru.spl.com.tr) giriş yaptıktan sonra "İtirazlar" kısmında yer alan "Yeni Yazılı Sınav İtirazı Oluştur" başlığından itirazda bulunularak her bir sınav için 3D uyumlu kredi/banka kartı ile 20 TL (KDV dâhil) itiraz ücretinin yatırılması gerekir.

        Belirtilen süre içerisinde SPL kayıtlarına girmeyen itirazlar, ödeme işlemi tamamlanmamış itirazlar, posta yolu ile yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

        Sınav sonuç itiraz ücretini ödediği halde itiraz başvurusundan vazgeçen, yanlışlıkla itiraz başvurusunda bulunan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez ve bu ücretler gelecek dönemlerde yapılacak itirazlara devredilmez.

        2021 DİB HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen komisyon tarafından sözlü/mülakat şeklinde gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı 8 Mart tarihinde yapıldı.

        Diyanet İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan sınav duyurusu şu şekildeydi;

        Bu itibarla; 1. Ertelenmiş olan I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı 8 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

        2. Sınava müracaat eden öğrenci sayısı 10 ve üzeri olan illerde sınav kendi ilinde, müracaat sayısı 9 ve altında olan illerde ise öğrencilerin en yakın ilde sınava girecek şekilde planlaması yapılacaktır.

        HAFIZLIK SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel ÖGG, SPL ve Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları sorgulama ekranı! 2021 ÖGG, SPL ve hafızlık sonuçları sorgulama nasıl yapılır?