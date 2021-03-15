Dünya, Coronavirüs salgınıyla sarsıldı. Milyonlarca insanı hayattan koparan virüs, tarifi mümkün olmayan kayıplara yol açtı. Türkiye ise salgınla mücadelede fark yarattı. Güçlü sağlık ordusu ve donanımlı hastaneleriyle virüse fırsat tanımadı. Şüphesiz pandemiye karşı en güçlü silahımız, hemşire ve doktorlarımızdı. Hastaları için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanları dün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Başkan Erdoğan, 'beyaz kahramanlar' için şu mesajı paylaştı:
SAĞLIK çalışanlarımıza emekleri, gayretleri ve fedakarlıkları için milletim adına, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında vefat edenler olmak üzere, darıbekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
DEVLETİMİZ ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız.