DUYGULANDIRAN MESAJ

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanıydı. Mücadelesi, pandemi günlerinde tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Oğlu Onur Taşçıoğlu, dün ünlü hekimin bir videosunu yayınladı. O videoda Prof. Taşçıoğlu'nun öğrencilerine şu mesajı vardı: Çocuklarım... Sevgili doktorlarım, 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. Çok onurlu, çok güzel bir mesleğe adım atacaksınız. Ben sizleri seviyorum, mesleğinizi sevin ve bununla mutlu olmaya alışın.