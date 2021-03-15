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    iye’nin sağlık ordusu, COVİD-19’a karşı destan yazdı: Türk halkı ise 'Beyaz kahramanlarını' unutmadı

    iye'nin sağlık ordusu, COVİD-19'a karşı destan yazdı. basını, bu üstün çabayı manşetlerine taşıdı. Türk halkı ise 'Beyaz kahramanlarını' unutmadı. Hepsinin 'nı kutladı.

    Yüreğinize sağlık

    Dünya, Coronavirüs salgınıyla sarsıldı. Milyonlarca insanı hayattan koparan virüs, tarifi mümkün olmayan kayıplara yol açtı. Türkiye ise salgınla mücadelede fark yarattı. Güçlü sağlık ordusu ve donanımlı hastaneleriyle virüse fırsat tanımadı. Şüphesiz pandemiye karşı en güçlü silahımız, hemşire ve doktorlarımızdı. Hastaları için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanları dün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Başkan Erdoğan, 'beyaz kahramanlar' için şu mesajı paylaştı:

    SAĞLIK çalışanlarımıza emekleri, gayretleri ve fedakarlıkları için milletim adına, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında vefat edenler olmak üzere, darıbekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

    DEVLETİMİZ ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız.

        TÜM vatandaşlarımızı tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum. Sözlerime son verirken, sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan hekimlerimize, hemşirelerimize şükranlarımı sunuyorum.

        DUYGULANDIRAN MESAJ
        Prof.         Dr. Cemil Taşcıoğlu, Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanıydı. Mücadelesi, pandemi günlerinde tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Oğlu Onur Taşçıoğlu, dün ünlü hekimin bir videosunu yayınladı. O videoda Prof. Taşçıoğlu'nun öğrencilerine şu mesajı vardı: Çocuklarım... Sevgili doktorlarım, 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. Çok onurlu, çok güzel bir mesleğe adım atacaksınız. Ben sizleri seviyorum, mesleğinizi sevin ve bununla mutlu olmaya alışın.

        AŞIRI PANİKLETTİ
        Covid-19, 2.6 milyondan fazla insanı hayattan kopardı. İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da mutasyona uğradı. Daha da bulaşıcı bir hal aldı. Prof. Dr. Neil Ferguson aşılamayla birlikte salgının bu yaz itibariyle etkisini kaybedeceğini açıkladı. Şu sözleri ise panik yarattı: Varyantlar, mevcut mücadeleyi gölgede bırakabilir. Yeni varyantlarla birlikte aşı şirketleri yeni aşılar ortaya çıkarabilir. Bu durumda şirketlerin karı da artacak.

            HADİ JOHN'IM!
            ABD'li John Hollis, COVİD-19'a savaş açtı! Geçtiğimiz yıl nisan ayında hastalığı atlattı. Virüse karşı bağışıklık kazandı. Doktorlar, hastalığı hafif atlatan genç adam üzerinde araştırma yaptı. Buna göre Hollis, virüse karşı 'süper antikorlu' çıktı. Dr. Lance Liotta "Kanındaki antikorlar, virüse karşı 'yenilmez' şekilde çalışıyor" açıklaması yaptı. Bilim insanları süper antikorlardan daha etkili aşıların bulunacağını düşünüyor.
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            Haberler Güncel Türkiye’nin sağlık ordusu, COVİD-19’a karşı destan yazdı: Türk halkı ise 'Beyaz kahramanlarını' unutmadı