Sınır hattından Türkiye'ye getirilen terörist Babat'ın ifadeleriyle MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla beraber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı, mayın ve elektrikli fünyeyi ele geçirdi.