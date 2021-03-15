MEB EKYS soruları cevapları 2021! MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih geldi mi?

MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MEB EKYS soruları cevapları yayınlandı. Soru cevapların yayınlanmasıyla birlikte adaylar sonuç açıklanma tarihini merak ediyor. Peki, MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?