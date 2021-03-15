MEB EKYS soruları cevapları 2021! MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih geldi mi?

MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MEB EKYS soruları cevapları yayınlandı. Soru cevapların yayınlanmasıyla birlikte adaylar sonuç açıklanma tarihini merak ediyor. Peki, MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB EKYS SORULARI CEVAPLARI!
14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2021-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Mart 2021 tarihinde saat 16.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mart tarihinde gerçekleşen 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları 7 Nisan tarihinde açıklanacak.