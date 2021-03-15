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    • 15.03.2021 12:04
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    MEB cevapları 2021! MEB ne zaman açıklanacak? Tarih geldi mi?

    MEB ne zaman açıklanacak? 2021 MEB cevapları sınava giriş yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, çok sayıda adayın katılımı ile bu pazar tek oturumla gerçekleştirilmişti. 14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2021-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u sunulmuştu. Peki, MEB nasıl görüntülenir? 2021 MEB ?

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    MEB EKYS soruları cevapları 2021! MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih geldi mi?

    MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MEB EKYS soruları cevapları yayınlandı. Soru cevapların yayınlanmasıyla birlikte adaylar sonuç açıklanma tarihini merak ediyor. Peki, MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MEB EKYS SORULARI CEVAPLARI!

    14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2021-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Mart 2021 tarihinde saat 16.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

    EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    14 Mart tarihinde gerçekleşen 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları 7 Nisan tarihinde açıklanacak.

        Sonuçlar ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adayların adreslerine ise yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

        Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.
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