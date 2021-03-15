Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 14 Mart Tıp Bayramı törenine katıldı (Güncel haberler)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 14 Mart Tıp Bayramı törenine katıldı. Şu mesajları paylaştı: Bizler devletin yaşamasını insanın yaşamasına bağlamış bir geleneğin mensuplarıyız. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var. Bu nedenle geleceğimizden de eminiz.

İSTANBUL İÇİN MEGA ALARM

Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayılarını içeren haritayı bugün yayınlayacak. İller, risk duru-muna göre 4 gruba ayrılacak. Geçtiğimiz hafta yüksek riskli gruba geçen İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Kilis ve Artvin için yeni kararlar alınacak.

HDP'Lİ VEKİLE SORUŞTURMA

HDP, sırtını terör örgütü PKK'ya yasladı. Askerimizi polisimizi hedef alan teröristlerin cenazelerinden çıkmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında terör propagandası yapmak suçundan soruşturma açtı.

ESAD'TAN YİNE FÜZE SALDIRISI

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi. Saldırı, Esad rejimi kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk topçu birliklerinin rejim hedeflerini ateş altına aldığını açıkladı.

KOSOVA'YA KUDÜS TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı. Yapılan açıklamada, "Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.