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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 14 Mart Tıp Bayramı törenine katıldı (Güncel haberler)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 14 Mart Tıp Bayramı törenine katıldı. Şu mesajları paylaştı: Bizler devletin yaşamasını insanın yaşamasına bağlamış bir geleneğin mensuplarıyız. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var. Bu nedenle geleceğimizden de eminiz.

    Koca'dan mesaj

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 14 Mart Tıp Bayramı törenine katıldı. Şu mesajları paylaştı: Bizler devletin yaşamasını insanın yaşamasına bağlamış bir geleneğin mensuplarıyız. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var. Bu nedenle geleceğimizden de eminiz.

    İSTANBUL İÇİN MEGA ALARM
    Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayılarını içeren haritayı bugün yayınlayacak. İller, risk duru-muna göre 4 gruba ayrılacak. Geçtiğimiz hafta yüksek riskli gruba geçen , , , , , ve için yeni kararlar alınacak.

    HDP'Lİ VEKİLE SORUŞTURMA
    HDP, sırtını terör örgütü PKK'ya yasladı. Askerimizi polisimizi hedef alan teröristlerin cenazelerinden çıkmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili hakkında terör propagandası yapmak suçundan soruşturma açtı.

    ESAD'TAN YİNE FÜZE SALDIRISI
    Suriye'nin kuzeyindeki ve ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi. Saldırı, kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk topçu birliklerinin rejim hedeflerini ateş altına aldığını açıkladı.

    KOSOVA'YA TEPKİSİ
    Dışişleri     Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı. Yapılan açıklamada, "Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 14 Mart Tıp Bayramı törenine katıldı (Güncel haberler)