Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.