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    • 14.03.2021 12:51
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    Ünlü armatör kaza geçirdi! 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var...

    Son dakika haberi... Antalya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, armatör ve kuzeni 'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı.

    İHA
    Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu kaza geçirdi!

    Kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi, Palm City Kavşağı'nda meydana geldi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı 34 BK 0999 plakalı otomobil iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.

    06 AV 9903 plakalı otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazada 06 AV 9903 plakalı aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu.

    Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

    Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
        Haberler Güncel Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu kaza geçirdi! 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var...