BİLAL KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

Bilal Kadayıfçıoğlu aslen Diyarbakırlı'dır. Aynı zamanda 2016 yılında İstanbul Etiler'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden VBG Holdin'in patronu Veysel Kadayıfçıoğlu'nun kardeşidir.

Turizm ve otelcilik, deniz işletmeciliği konularında girişimleri ve yatırımları bulunuyor. Aynı zamanda DiyarbekirSpor'u da satın alarak spor dünyasına da yatırım yapmıştır. BİLKA isimli denizcilik firması bulunuyor. BİLKA Denizcilik kendi gemilerini inşa etme, işletme ve kiralama amacı ile kurulmuş olup 1996 yılından beri denizcilik sektöründe faaliyet göstermektedir.

Bilka Denizcilik ve Garanti Denizcilik daha önceki yıllarda da toplam 46.000 DWT'lik 5 adet tanker inşa edip dünya deniz sektörüne ihracını sağlamaktadır. Garanti Denizcilik, CBK YACHTS markası altında modern süper yatlar inşa edip dünya sektörüne ihracını sağlamaktadır.

Garanti Denizcilik, BİLPET markası altında petrol ürünleri ve akaryakıt depolama, dağıtım ve franchise faaliyetlerinde bulunmaktadır.