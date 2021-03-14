Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir? Bilal Kadayıfçıoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kızı Zehra ile uzun süre aşk yaşamıştı. Bu gelişmeyle de sık sık gündeme gelen isim kaza haberiyle herkesi şaşırttı. Peki sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar…
BİLAL KADAYIFÇIOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi, Palm City Kavşağı'nda meydana geldi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı 34 BK 0999 plakalı otomobil iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.06 AV 9903 plakalı otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazada 06 AV 9903 plakalı aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu.Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
BİLAL KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?
Bilal Kadayıfçıoğlu aslen Diyarbakırlı'dır. Aynı zamanda 2016 yılında İstanbul Etiler'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden VBG Holdin'in patronu Veysel Kadayıfçıoğlu'nun kardeşidir.
Turizm ve otelcilik, deniz işletmeciliği konularında girişimleri ve yatırımları bulunuyor. Aynı zamanda DiyarbekirSpor'u da satın alarak spor dünyasına da yatırım yapmıştır. BİLKA isimli denizcilik firması bulunuyor. BİLKA Denizcilik kendi gemilerini inşa etme, işletme ve kiralama amacı ile kurulmuş olup 1996 yılından beri denizcilik sektöründe faaliyet göstermektedir.
Bilka Denizcilik ve Garanti Denizcilik daha önceki yıllarda da toplam 46.000 DWT'lik 5 adet tanker inşa edip dünya deniz sektörüne ihracını sağlamaktadır. Garanti Denizcilik, CBK YACHTS markası altında modern süper yatlar inşa edip dünya sektörüne ihracını sağlamaktadır.
Garanti Denizcilik, BİLPET markası altında petrol ürünleri ve akaryakıt depolama, dağıtım ve franchise faaliyetlerinde bulunmaktadır.