Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımında sona yaklaşılan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, burada yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Üsküdar Çengelköy'e giden Başkan Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir vatandaş, Başkan Erdoğan'ın makam arabasını görünce 'dur lütfen' diye seslendi. Erdoğan, bu çağrıya kayıtsız kalmayarak vatandaşlarla sohbet etti.