Coronavirüs'ü yıllar önce tahmin eden Gates, salgın başlar başlamaz aşı şirketlerine yatırım yaptı. Son hamlesi ise şaşkınlık yarattı. Buna göre Gates, salgın daha başlamadan Twitter'la bir görüşme yaptı. O dönem aşı ve aşı çalışmalarına karşı çıkan aralarında doktor, bilim adamı ve aktivistlerin de olduğu 500 kişinin sosyal medya hesaplarını kapattırdı! Salgın ortaya çıkınca yeni hesap açan bu kişilerin hesapları ikinci kez askıya alındı.