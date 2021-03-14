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    Coronavirüs'ün ardından bilim adamlığına soyundu (Koronavirüs haberleri)

    , 'u kurdu. Coronavirüs'ün ardından bilim adamlığına soyundu. Salgınla ilgili sayısız açıklamada bulundu. Son iddia ise korkuttu: Aşıya karşı çıkacak 500 doktorun hesabını kapattırdı.

    BILLim adamı!

    Covid-19, Çin'in Wuhan kentinde 2019'un aralık ayında ortaya çıktı. Her kıtaya her ülkeye yayıldı. Bir yılı aşkın sürede 2.6 milyon kişinin hayatını çaldı! Dünya karantinayla tanışırken ilaç şirketleri virüse karşı etkili aşıyı bulmak için kolları sıvadı. Onların arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates de vardı!

    Coronavirüs'ü yıllar önce tahmin eden Gates, salgın başlar başlamaz aşı şirketlerine yatırım yaptı. Son hamlesi ise şaşkınlık yarattı. Buna göre Gates, salgın daha başlamadan Twitter'la bir görüşme yaptı. O dönem aşı ve aşı çalışmalarına karşı çıkan aralarında doktor, bilim adamı ve aktivistlerin de olduğu 500 kişinin sosyal medya hesaplarını kapattırdı! Salgın ortaya çıkınca yeni hesap açan bu kişilerin hesapları ikinci kez askıya alındı.

    BU KEZ PANİK AŞILADI
    BIONTECH'IN kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, Pfizer ile COVİD-19 aşısı geliştirdi. Dün verdiği röportajda "Daha yıkıcı pandemiler olabilir. Tüm dünyayı 3 ay içinde aşılamak gerekiyor" dedi. 2022 yılı için 3 milyar doz daha sipariş aldıklarını söyledi.

        PANDEMİ YATIRIMI
        BİLL Gates'in eşinde Melinda ile kurduğu Gates Vakfı, pandemi sonrası yürütülen aşı çalışmalarına destek verdi. Pfizer/BioNTech aşısına 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. "BioNTech aşılamada umut vadediyor" diyerek yatırımı desteklemeyi de ihmal etmedi. Ayrıca COVİD-19 aşısı geliştiren Moderna, Novavax ile Johnson&Johnson aşılarına övgüler dizdi!

        KIRMIZI ALARM
        Coronavirüs         ile mücadelede kontrollü normalleşme başladı. İller risk durumuna göre 4 kategoriye ayrıldı. Vaka sayılarının arttığı İstanbul kırmızıya boyandı. Ancak vatandaşlar yine tedbirsiz davrandı. Dün sahillerde maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

        VİRÜÇSAVAR
        Coronavirüs         dünyaya yayıldı. Vaka sayılarının arttığı Balıkesir'de ise Hacıaslanlar ve Panayır isimli üç mahallede tek bir vaka bile çıkmadı. Hacıaslanlar Muhtarı Mehmet Ali Tuzlu, aldıkları tedbirleri sıraladı: Köyümüzde çam ağacı bol. Oksijen seviyesi yüksek. Kıtlık olsa, kendi ürettiğimiz yiyecekler bizi altı ay idare eder. Salçasından, konservesine her türlü ürünümüz vardır. Bu sayede dışarıyla iletişimimizi kestik.
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        Haberler Güncel Bill Gates Coronavirüs'ün ardından bilim adamlığına soyundu (Koronavirüs haberleri)