Covid-19, Çin'in Wuhan kentinde 2019'un aralık ayında ortaya çıktı. Her kıtaya her ülkeye yayıldı. Bir yılı aşkın sürede 2.6 milyon kişinin hayatını çaldı! Dünya karantinayla tanışırken ilaç şirketleri virüse karşı etkili aşıyı bulmak için kolları sıvadı. Onların arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates de vardı!
Coronavirüs'ü yıllar önce tahmin eden Gates, salgın başlar başlamaz aşı şirketlerine yatırım yaptı. Son hamlesi ise şaşkınlık yarattı. Buna göre Gates, salgın daha başlamadan Twitter'la bir görüşme yaptı. O dönem aşı ve aşı çalışmalarına karşı çıkan aralarında doktor, bilim adamı ve aktivistlerin de olduğu 500 kişinin sosyal medya hesaplarını kapattırdı! Salgın ortaya çıkınca yeni hesap açan bu kişilerin hesapları ikinci kez askıya alındı.
BU KEZ PANİK AŞILADI
BIONTECH'IN kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, Pfizer ile COVİD-19 aşısı geliştirdi. Dün verdiği röportajda "Daha yıkıcı pandemiler olabilir. Tüm dünyayı 3 ay içinde aşılamak gerekiyor" dedi. 2022 yılı için 3 milyar doz daha sipariş aldıklarını söyledi.